Около пяти тысяч гектаров земли на Сахалине отдали под сельскохозпроизводство
Участки используются для производства в островном регионе экологически чистой продукции
На Сахалине будут наращивать объемы выпуска экологически чистой сельхозпродукции. С этой целью в уходящем году в хозяйственный оборот на территории региона было введено около 5 тысяч гектаров новых земель.
Еще большие площади под сельскохозяйстве
Открывая заседание, глава государства подчеркнул, что эффективное развитие страны, улучшение качества жизни людей невозможно без решения накопившихся множественных экологических проблем. Речь, прежде всего, идет о необходимости внедрения новых технологий, которые помогут сберечь окружающую среду, уменьшить загрязнение воды и воздуха, сохранить биологическое разнообразие и уникальные природные объекты, обеспечить население экологически безопасными продуктами питания.
- Вопрос исключительно важный для повышения эффективности, прежде всего всей национальной экономики, с одной стороны, и в то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших регионов – с другой. Напомню, что наступающий, 2017 год объявлен Годом экологии, а экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утверждённую Стратегию научно-технологи
Сегодня для многих регионов страны актуальной остается и проблема, связанная с сокращением площадей, пригодных для ведения сельского хозяйства. До недавнего времени из хозяйственного оборота выводились земли и на территории Сахалина. Однако с прошлого года этот процесс был прекращен. Сейчас регион наоборот наращивает сельскохозяйстве
- Обработка данных земель в соответствии с современными экологическими требованиями должна привести к увеличению объемов выращенной на территории региона экологически чистой сельхозпродукции
Еще одна актуальная для области задача применительно к вопросам экологии связана с ликвидацией отходов производственног
Для того, чтобы улучшить качество воздуха на Сахалине сегодня переводят на газомоторное топливо пассажирский и коммунальный транспорт. Уже действуют несколько специализированн