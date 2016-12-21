новости
новости
Регистрация
К новогодним праздникам на Сахалине создан запас топлива и подготовлены аварийные генераторы

К новогодним праздникам на Сахалине создан запас топлива и подготовлены аварийные генераторы

Власти проверили готовность систем жизнеобеспечения

Готовности систем жизнеобеспечения в дни новогодних и рождественских праздников было посвящено совещание, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции.

Предприятия коммунального хозяйства, энергетики, дорожного хозяйства, а также сотрудники МЧС и правоохранительных органов на время предстоящих праздников переходят в режим повышенной готовности. Созданы запасы топлива. Подготовлены аварийные дизельные генераторы. Сформированы бригады специалистов на случай аварий на сетях тепло-, водо- и электроснабжения. Готовы к работе в праздничные дни учреждения здравоохранения, предприятия торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса. Приняты меры для обеспечения безопасности населения во время массовых мероприятий. Об этом доложили главы муниципальных образований и руководители профильных ведомств.

Александр Житков потребовал обратить особое внимание на защиту от пожаров учреждений культуры, социальной защиты, больниц.

- Зимняя сахалинская погода может подбросить любые сюрпризы, - сказал заместитель председателя правительства. - И мы должны быть к ним полностью готовы. Наша задача – гарантировать бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, а также защитить жителей области от других возможных неприятностей.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:35 0
Другие статьи по темам
Прочее
жизнеобеспечение
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 16:52
Отчитались, премии получили, Всё спокойно. А 3 и 7 дунет и опять все в ОПЕ будут.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
С 1 января на Сахалине меняются правила перевозки детей в автобусах
С 1 января на Сахалине меняются правила перевозки детей в автобусах
Около пяти тысяч гектаров земли на Сахалине отдали под сельскохозпроизводство
Около пяти тысяч гектаров земли на Сахалине отдали под сельскохозпроизводство
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru