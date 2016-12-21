К новогодним праздникам на Сахалине создан запас топлива и подготовлены аварийные генераторы

Готовности систем жизнеобеспечения в дни новогодних и рождественских праздников было посвящено совещание, которое провел заместитель председателя регионального правительства Александр Житков. Как сообщает пресс-служба регионального правительства главы муниципальных образований участвовали в мероприятии в режиме видеоконференции.

Предприятия коммунального хозяйства, энергетики, дорожного хозяйства, а также сотрудники МЧС и правоохранительных органов на время предстоящих праздников переходят в режим повышенной готовности. Созданы запасы топлива. Подготовлены аварийные дизельные генераторы. Сформированы бригады специалистов на случай аварий на сетях тепло-, водо- и электроснабжения. Готовы к работе в праздничные дни учреждения здравоохранения, предприятия торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса. Приняты меры для обеспечения безопасности населения во время массовых мероприятий. Об этом доложили главы муниципальных образований и руководители профильных ведомств.

Александр Житков потребовал обратить особое внимание на защиту от пожаров учреждений культуры, социальной защиты, больниц.

- Зимняя сахалинская погода может подбросить любые сюрпризы, - сказал заместитель председателя правительства. - И мы должны быть к ним полностью готовы. Наша задача – гарантировать бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, а также защитить жителей области от других возможных неприятностей.