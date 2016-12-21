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Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись в Тымовском
фото очевидцев

Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись в Тымовском

Авария произошла днем 28 декабря

ДТП произошло сегодня, 28 декабря  примерно в 15:30 в Тымовском.

По словам очевидцев, легковой автомобиль на очень большой скорости двигался по улице Кировской (главной) с юга на север. На перекрестке, в районе магазинов "Заря" и "Тамара", он врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, двигающийся по улице Красноармейской с востока на запад.

От удара автомобили отбросило к краю проезжей части. Машины получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:22 +2
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Комментарии
QWERTY1971
Написано сегодня, в 17:34
Ещё один гонщик бешенный два пешеходных перехода пролетел до третьего не дотянул, спасибо джипу!
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