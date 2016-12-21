Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись в Тымовском

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 28 декабря примерно в 15:30 в Тымовском.

По словам очевидцев, легковой автомобиль на очень большой скорости двигался по улице Кировской (главной) с юга на север. На перекрестке, в районе магазинов "Заря" и "Тамара", он врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, двигающийся по улице Красноармейской с востока на запад.

От удара автомобили отбросило к краю проезжей части. Машины получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали.