фото очевидцев
Внедорожник и легковой автомобиль столкнулись в Тымовском
Авария произошла днем 28 декабря
ДТП произошло сегодня, 28 декабря примерно в 15:30 в Тымовском.
По словам очевидцев, легковой автомобиль на очень большой скорости двигался по улице Кировской (главной) с юга на север. На перекрестке, в районе магазинов "Заря" и "Тамара", он врезался во внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, двигающийся по улице Красноармейской с востока на запад.
От удара автомобили отбросило к краю проезжей части. Машины получили механические повреждения, люди в аварии не пострадали.
Комментарии
QWERTY1971
Написано сегодня, в 17:34
Ещё один гонщик бешенный два пешеходных перехода пролетел до третьего не дотянул, спасибо джипу!
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