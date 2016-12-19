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В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс

В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс

Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1600 тонн свежих овощей

В сжатые сроки – менее чем за 5 месяцев внушительных размеров теплицы площадью 2 гектара или 20 тысяч квадратных метров построило одно из ведущих хозяйств области – АО «Совхоз «Тепличный». Сегодня состоялась церемония пуска нового комплекса в эксплуатацию. Ежегодно он будет дополнительно поставлять на островной рынок более 1600 тонн свежих овощей.

Новые теплицы хозяйство возвело на месте старых и неэффективных. Их снесли в середине мая. Уже в начале лета на площадке закипела стройка. Был выполнен большой объем грунтовых работ – в отдельных местах строителям пришлось ликвидировать неровности высотой в несколько метров. Произошла полная замена водовода и теплотрасс. Кроме того, для использования технологии светокультуры была возведена новая подстанция мощностью 3 мегаватта.

Уже в октябре строительство комплекса завершилось, начался монтаж оборудования. А в начале декабря здесь высадили рассаду. Чтобы уже к Новому году собрать первый урожай огурцов.

- Если сравнить с теми теплицами, в которых работали мы – это небо и земля, - дала одну из первых оценок новому комплексу Валентина Елина, до этого почти 40 лет проработавшая в совхозе. Ее и других ветеранов производства, впрочем, как и действующих работников «Тепличного», пригласили на открытие теплиц.

- Пришла, посмотрела – все как в сказке. Конечно, для Сахалина, это здорово, настоящее событие. В советское время я ходила в передовиках, и при этом больше 40 килограммов овощей с одного квадратного метра не получала. А сейчас теплицы даже при естественном освещении дают 60 килограммов, - поделилась бывший работник предприятия.

Урожайность овощей в новом комплексе и вовсе будет рекордной для области – до 100-120 килограммов с одного квадратного метра в течение года, рассказал Виктор Бутков, генеральный директор «Тепличного». Это на уровне показателей лучших хозяйств страны.

Он провел экскурсию по теплицам, по ходу раскрывая их характеристики и преимущества. Сахалинское чудо агротехники – это симбиоз голландских технологий и отечественного оборудования. Тепличные конструкции, к примеру, из Калужской области, лампы – из Воронежской. Для растений здесь созданы, пожалуй, идеальные условия: температуру и влажность регулирует система управления микроклиматом, питательные вещества дает капельный полив, специальные фитолампы излучают особый «правильный» свет, который не вызывает у листьев ожогов.

- Также мы впервые в регионе применили систему интерплантинга – совместного выращивания в одной теплице молодых и взрослых растений, по сути, речь идет о беспрерывном круглогодичном производстве, - пояснил Виктор Бутков. – Выращивать здесь планируем исключительно огурцы.

- Задачи, которые были поставлены перед совхозом «Тепличный» полностью выполнены. Все сделано качественно, грамотно и в срок, за что огромная благодарность коллективу хозяйства, - сказал принявший участие в церемонии открытия нового производства и затем осмотревший теплицы губернатор Олег Кожемяко. – Ввод нового комплекса - это хороший новогодний подарок для всех жителей области. В ближайшие дни здесь соберут первый урожай. Ежегодно же он будет дополнительно давать островному региону более 1600 тонн свежих овощей.

Глава области также отметил, что в 2016 году в Сахалинской области в сравнении с 2015 на 34 процента выросло производство картофеля и на 26 процентов – овощей. И в этом также есть немалая заслуга «Тепличного». Сельхозотрасль в целом заканчивает год с высокими показателями. К примеру, на Сахалине почти на 1000 тонн выросло производство свинины, и на 1500 увеличилось поголовье мясного скота.

В 2016 впервые за последние несколько десятков лет на острове произвели собственных бройлеров. Спрос на первые 200 тонн превзошел все ожидания - мясо птицы мгновенно раскупили. До конца года в продажу поступят еще 40 тонн. А уже в следующем году планируется выпустить такой продукции в 11 раз больше – 2600 тонн, а в 2018 – 5000 тонн, в 2019-2020 годах выйти на показатель в 10 тысяч тонн. Также в уходящем году на Сахалине открылась перепелиная ферма на 100000 перепелов. Ежегодно хозяйство будет производить 7 миллионов яиц и 50 тонн диетического мяса.

2017 год также обещает быть богатым на открытия. В регионе появятся новые животноводческие производства, на полную мощность заработает свинокомплекс в селе Таранай. Будет расширяться и производство овощей  закрытого грунта. Планируется строительство современных теплиц с системой искусственного досвечивания на островах Итуруп, Кунашир и Парамушир. АО «Совхоз «Тепличный» приступит к возведению еще одного комплекса площадью 2 гектара, подобного тому, что был построен в этом году.  

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

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В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 1
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 2
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 3
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 4
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 5
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 6
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 7
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 8
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 9
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 10
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 11
В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс, Фото: 12
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В канун новогодних праздников на Сахалине открыли современный тепличный комплекс
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:25 0
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