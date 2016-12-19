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Сахалинцев призывают принять участие в обсуждении бюджета

Сахалинцев призывают принять участие в обсуждении бюджета

Граждане будут не только непосредственно участвовать в выборе наиболее актуальных задач, но и контролировать ход их решения

Сахалинское министерство финансов приглашает жителей области принять участие в обсуждении бюджета, сообщает пресс-служба регионального правительства. Обсуждение  состоится на форуме Открытого бюджета Сахалинской области с 26 по 28 декабря 2016 года.

Проведенные в ноябре публичные слушания проекта бюджета Сахалинской области на 2017-2019 годы наглядно показали, что есть потребности граждан и есть бюджет, который эти потребности удовлетворяет, но не всегда в полной мере. Поэтому встает вопрос приоритета – на что потратить деньги в первую очередь. С этой задачей лучше граждан никто справиться не сможет и областные власти прекрасно это понимают. Подтверждением этому являются итоги публичных слушаний – на реализацию поступивших предложений граждан в новом бюджете заложено свыше 2 млрд. рублей.

В 2017 году вовлечение граждан в бюджетный процесс будет расширяться путем распространения практики инициативного бюджетирования. Новшество предполагает участие жителей в реализации общественно-значимых проектов и распределении части бюджетных средств. Граждане будут не только непосредственно участвовать в определении и выборе наиболее актуальных задач, но и контролировать ход их решения. Причем такие проекты могут реализовываться на условиях софинансирования с привлечением средств бюджетов различных уровней и бизнеса, а также самих граждан.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:24 0
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