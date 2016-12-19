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Железнодорожный вагон загорелся в Поронайске

Железнодорожный вагон загорелся в Поронайске

Причины пожара устанавливаются

25 декабря в 17.05 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании железнодорожного вагона расположенного по улице Сахалинская, 1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту прибытия  первого пожарного подразделения наблюдалось горение грузового ж/д вагона открытым пламенем.  

Пожар был локализован в 17.14, а в 17.42 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:31 0
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