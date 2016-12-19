Железнодорожный вагон загорелся в Поронайске

25 декабря в 17.05 диспетчеру Поронайского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании железнодорожного вагона расположенного по улице Сахалинская, 1.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение грузового ж/д вагона открытым пламенем.

Пожар был локализован в 17.14, а в 17.42 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 5 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.