Гостиница с крытым и открытым бассейнами может появиться в Южно-Сахалинске.

На рассмотрение областного совета про инвестиции были представлены несколько инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства. Первый – строительство универсального торгового центра для сельхозпроизводителей в Южно-Сахалинске. Здание, расчитанное на 140 торговых мест, по замыслу инициаторов, следует возвести на месте микрорынка «Центральный» между улицей Дзержинского и проспектом Мира. Рядом с ним – три парковочные зоны. Объем инвестиций – более 400 миллионов рублей.

Участники совета проект в целом поддержали, отметив, что Южно-Сахалинску необходим современный и комфортабельный торговый объект, где своей продукцией могли бы торговать местные сельхозтоваропроизводители. Но выбор места вызвал серьезные возражения. Появление в центре города, и без того перегруженном автомобилями, еще одного крупного торгового объекта серьезно ухудшит транспортную ситуацию. Олег Кожемяко, подводя итог обсуждению, рекомендовал инициаторам проекта вместе с городскими властями подыскать более подходящую площадку.

Следующим был представлен проект гостиницы с водным комплексом, включающим в себя, в частности, бассейны - открытый и крытый. Построить ее предполагается южнее стадиона «Спартак». Первоначально объект планировали разместить севернее стадиона. Но участок потребовался под строительство входной групппы спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». И для гостиницы подобрали другое место. Участники совета высказались в пользу этого проекта, который будет способствовать привлечению туристов в регион. Но при этом они рекомендовали ограничить высоту здания, чтобы постройка гармонично вписалось в ландшафт.

Индустривальный парк в окрестностях Южно-Сахалинска собирается создать одна из сахалинских компаний. Ее руководство намерено возвести на площади на площади в 15 гектаров комлекс производственных, складских и офисных помещений. Предполагается, что здесь разместят свои производства организации, оказывающие сервисные услуги в нефтегазовой отрасли, мебельная фабрика, другие предприятия. Стоимость проекта – 945 миллионов рублей. По мнению его инициаторов, создание индустриального парка будет способствовать запуску новых производств и привлечению инвестиций, увеличению объема услуг в сфере производственной деятельности, ремонта машин и оборудования, складского хозяйства, росту налоговых отчислений и созданию новых рабочих мест.

- Это важный и нужный проект, – оценил губернатор. Вместе с тем он отметил, что начинание нуждается в глубокой и детальной проработке. Следует уточнить, насколько велика заинтересованность в нем со стороны потенциальных резидентов идустриального парка, определить величину платы за аренду площадей на территории объекта, решить вопросы по обеспечению электроэнергией.

Совет однозначно поддержал соотвествующий всем экологическим требованиям проект по созданию современного мусороперерабатывающего комплекса в Корсакове. Его предлагается разместить в непосредственной близости от действующего полигона твердых бытовых отходов.