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Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
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Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео

Одна из них отказалась, за что мужчина опозорил ее перед друзьями

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области (завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Буюклы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст. 242.1 УК РФ (распространение, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2016 года в интернете через свою личную страницу в соцсети переписывался с тремя девочками 11-13 лет на сексуальную тему. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он требовал, чтобы несовершеннолетние фотографировали и снимали на видео свое тело, а потом отправляли отснятое ему.

В феврале одна из девочек отказалась направлять обвиняемому материалы, из-за чего тот распространил среди её знакомых фото и видео материал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:51 +2
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Комментарии
andrei40
Написано сегодня, в 18:00
Ушлепок дырявый.
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+5
VULKAN
Написано сегодня, в 18:02
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 18:02 Отредактированно сегодня, в 18:03
вот же ж ты гавно какое..ребёнку жизнь ломать таким подлым способом..
а теперь бы распространить твоё имя и фамилию с фото по всем твоим друзьям,бабам твоим,твоим родственникам,да вообще всем...пусть свинью знают в лицо...
и лучше всего,чтобы тебя на свободе оставили....ибо далее сценарий известен....сам молиться будешь,чтобы тебя посадили,авось там не убьют....
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+13
Коля С.
Написано сегодня, в 19:43
Добрый человек, вы хоть раз были в Баюклах?
А коммент та какой добрый
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 20:00
Коля С., Буюклы, вообще-то. Так что в Баюклах точно не был
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+4
Коля С.
Написано сегодня, в 20:05
НюНик_просто_Анна,
Этот коммент сразу говорит о вашем южном происхождении.
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+2
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 18:08
Ой, урод!!!!
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+7
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 18:20
Что значит требовал? Как это "заставить по интернету"?Почему девочки не рассказывали родителям, родным?
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+3
Nato4ka
Написано сегодня, в 18:49
Совершенно_летняя, видимо шантажировал имеющимся материалом. Нашел ведь как опозопить перед знакомыми.
А вообще, родителям нужно быть ближе к своим детям. Что бы они чувствовали поддержку со стороны семьи. А родители зачастую находят отговорки в виде ,, работа-подработка,, т.д.
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+1
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 18:59
Nato4ka, где то же он взял этот материал? Очевидно сами и присылали
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+4
Nato4ka
Написано сегодня, в 19:14
Совершенно_летняя, ясен пень. Так вот почему же дети изначально не отшили этого ублюдка. Вот откуда растут ноги у проблемы.
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+2
Еще 2 комментария
Masenkaya
Написано сегодня, в 18:21
вот падла! тебе что видио в интернете мало!? тварина конченная!
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+4
Reader
Написано сегодня, в 19:52
Masenkaya, а что, в интернете разве все не заблокировали?
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+1
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 18:24
Мне одной непонятно зачем ребёнку в 11 лет страница в социальных сетях?
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+6
MASHUTA
Написано сегодня, в 19:10
Совершенно_летняя, у моих есть страница,но если кто то чужой пытается познакомится мне сразу говорят и я начинаю общаться. сразу дебилы удаляются!
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+2
Online
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 20:20
Совершенно_летняя, Мне тоже это не понятно. Там столько всего ненужного для детского мозга.
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0
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 18:36
Если бы не отправляла - нечем было бы шантажировать.
Будьте внимательны к своим детям, и не станут искать внимания извне.
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+4
Маргарита
Написано сегодня, в 18:47
А давайте на это посмотрим с другой стороны медали.
Во-первых, как можно по интернету заставить? Если бы не хотели-не отправляли свою пошлятину.
Во-вторых, значит она ранее отправляла ему своё тело, оттуда и материал, который он разослал.
В-третьих, какого фига малолетки сидят в соцсетях, родители АУ!
Не такие уж и ангелочки ваши детки-малолетки.
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+11
Reader
Написано сегодня, в 19:53
Маргарита, странный вопрос. Вы где сидели в 13 лет?
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+3
точка_G
Написано сегодня, в 20:11
Маргарита, есть манипуляторы,которые могут такое,что вам и не снилось
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+1
max7676
Написано сегодня, в 18:53
Да сколько их блин развилось та , ублюдок ..
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+5
alex8665
Написано сегодня, в 19:14
ну и урод!!! нелюдь вонючая!!! надеюсь на зоне "тобой" весь срок будут играться
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+2
Annamaliya
Написано сегодня, в 19:15
Капец...а девочки что? В голове совсем не бум бум...пташки ранние...об учебе надо думать, а им взрослой жизни захотелось... в 11 то лет!!
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+2
Online
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 20:17
Annamaliya, Аха. Детки. Зачем вообще вели с ним переписку.
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0
Online
Б_о_с_о-Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 20:16
А зачем они вообще изначально ему отправляли!? Самим видать интересно было! А у родителей вообще где глаза!
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0
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