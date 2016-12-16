Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео
Одна из них отказалась, за что мужчина опозорил ее перед друзьями
Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области (завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Буюклы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст. 242.1 УК РФ (распространение, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2016 года в интернете через свою личную страницу в соцсети переписывался с тремя девочками 11-13 лет на сексуальную тему. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он требовал, чтобы несовершеннолетние фотографировали и снимали на видео свое тело, а потом отправляли отснятое ему.
В феврале одна из девочек отказалась направлять обвиняемому материалы, из-за чего тот распространил среди её знакомых фото и видео материал.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
а теперь бы распространить твоё имя и фамилию с фото по всем твоим друзьям,бабам твоим,твоим родственникам,да вообще всем...пусть свинью знают в лицо...
и лучше всего,чтобы тебя на свободе оставили....ибо далее сценарий известен....сам молиться будешь,чтобы тебя посадили,авось там не убьют....
А коммент та какой добрый
А вообще, родителям нужно быть ближе к своим детям. Что бы они чувствовали поддержку со стороны семьи. А родители зачастую находят отговорки в виде ,, работа-подработка,, т.д.
Будьте внимательны к своим детям, и не станут искать внимания извне.
Во-первых, как можно по интернету заставить? Если бы не хотели-не отправляли свою пошлятину.
Во-вторых, значит она ранее отправляла ему своё тело, оттуда и материал, который он разослал.
В-третьих, какого фига малолетки сидят в соцсетях, родители АУ!
Не такие уж и ангелочки ваши детки-малолетки.