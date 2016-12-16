Сахалинский педофил заставлял девочек присылать ему интимное видео

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Одна из них отказалась, за что мужчина опозорил ее перед друзьями

Следственным отделом по Смирныховскому району СУ СК РФ по Сахалинской области (завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Буюклы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц, не достигших четырнадцатилетнего и шестнадцатилетнего возраста) и ч.1 ст. 242.1 УК РФ (распространение, материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2016 года в интернете через свою личную страницу в соцсети переписывался с тремя девочками 11-13 лет на сексуальную тему. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, он требовал, чтобы несовершеннолетние фотографировали и снимали на видео свое тело, а потом отправляли отснятое ему.

В феврале одна из девочек отказалась направлять обвиняемому материалы, из-за чего тот распространил среди её знакомых фото и видео материал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.