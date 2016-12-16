Огурцы, курица и молоко будут на столах сахалинцев в достатке

- В какой режим перейдет сельское хозяйство зимой?

- Процесс никогда не останавливается. Животноводческие комплексы, молочного и мясного направления будут работать весь сезон.

«Мерси Агро Сахалин» выполняет свои планы по поставке свинины. «Сахалинский бекон» также продолжит работу. Кроме того, предприятия, как и ранее, будут перерабатывать продукцию и подавать ее в деликатесном виде. Это безостановочный процесс, и он требует особого внимания.

Также дополнительно вводятся два гектара теплиц. Речь идет о совхозе «Тепличный». Первая партия огурцов уже пошла на рынок. По нашим данным, уровень обеспеченности по Сахалину - 10 килограммов на 1 жителя. Это хороший результат.

- Какова сейчас ценовая политика?

-Цена, которая установлена сейчас, сохранится и до нового года. Мы вводим новые технологии. К примеру – «досвечивание». То есть, на определенные растения мы тратим дополнительные средства. Поэтому резкого падения цен на овощи не будет. Стоит также отметить, что мы приблизились к таким рекордам как 106 килограммов огурцов на квадратный метр земли. Без технологии «досвечивания» было бы в два раза меньше.

Птицеводство также не меняло своего рабочего графика. К концу года будет новый цикл производства мяса бройлеров.

- Какие сахалинские деликатесы окажутся на столе у островитян?

- В первую очередь, это мясо птицы. Порядка 40 тонн охлажденной курицы с 27 по 31 декабря попадут на прилавки магазинов. Но оговорюсь, это не полный объем, который удовлетворит все население.

- Удивил ли вас взрывной спрос на мясо птицы?

- Эта ситуация была в какой-то мере неожиданная. Такой потребительский спрос впечатлил всех. Сейчас мы прорабатываем структуру производства, чтобы подобных ситуаций не возникало. Мы переходим на новые технологии, чтобы нарастить объем производства. У нашего ведомства огромные планы на 2017 и последующие годы.