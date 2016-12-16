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Огурцы, курица и молоко будут на столах сахалинцев в достатке

Огурцы, курица и молоко будут на столах сахалинцев в достатке

Об этом и многом другом рассказал министр сельского хозяйства области Михаил Кузьменко

- В какой режим перейдет сельское хозяйство зимой?

- Процесс никогда не останавливается. Животноводческие комплексы, молочного и мясного направления будут работать весь сезон.

 «Мерси Агро Сахалин» выполняет свои планы по поставке свинины. «Сахалинский бекон» также продолжит работу. Кроме того, предприятия, как и ранее, будут перерабатывать продукцию и подавать ее в деликатесном виде. Это безостановочный процесс, и он требует особого внимания.

Также дополнительно вводятся два гектара теплиц. Речь идет о совхозе «Тепличный». Первая партия огурцов уже пошла на рынок.  По нашим данным, уровень обеспеченности по Сахалину - 10 килограммов на 1 жителя.  Это хороший результат.

- Какова сейчас  ценовая политика?

-Цена, которая установлена сейчас, сохранится и до нового года. Мы вводим новые технологии. К примеру – «досвечивание». То есть, на определенные растения мы тратим дополнительные средства. Поэтому резкого падения цен на овощи не будет. Стоит также отметить, что мы приблизились к таким рекордам как 106 килограммов огурцов на квадратный метр земли.  Без технологии «досвечивания» было бы в два раза меньше.

Птицеводство также не меняло своего рабочего графика. К концу года будет новый цикл производства мяса бройлеров.

- Какие сахалинские деликатесы окажутся на столе у островитян?

- В первую очередь, это мясо птицы. Порядка 40 тонн охлажденной курицы с 27 по 31 декабря попадут на прилавки магазинов. Но оговорюсь, это не полный объем, который удовлетворит все население.  

- Удивил ли вас взрывной спрос на мясо птицы?

- Эта ситуация была в какой-то мере неожиданная. Такой потребительский спрос впечатлил всех. Сейчас мы прорабатываем структуру производства, чтобы подобных ситуаций не возникало. Мы переходим на новые технологии, чтобы нарастить объем производства. У нашего ведомства огромные планы на 2017 и последующие годы. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:34 +4
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 17:39
"-Какие сахалинские деликатесы окажутся на столе у островитян?
-В первую очередь это мясо птицы. " - давно я так не ржал
Надо рассказать друзьям на большой земле, а то они сахалинские деликатесы не так себе представляют
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+6
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 17:48
Я всё-таки не перестаю поражаться нашей великой стране.
Говорить о тех вещах, что ДОЛЖНЫ БЫТЬ в 21-м веке априори, как о чём-то недосягаемом)))

Это всё равно что заявлять: у каждого жителя области к новому году будет по нефтяной скважине.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:51
"Поэтому резкого падения цен на овощи не будет." Да кто бы сомневался? Монополист диктует цену. А насчет деликатесов - согласна с предыдущим комментатором: ничего смешнее курицы, поданной как деликатес, не слыхала. Гребешок, трепанг, краб, креветка, красные икра и рыба - вот деликатесы Сахалина! Были доступными...
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+9
Хронос
Написано сегодня, в 18:03
Ну, что сказать коль курица,
Уже деликатес к столу?
Заменит краба и икру,
А в брюхе перемелится.
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+3
Oldgamer
Написано сегодня, в 18:28
После сочетания таких компонентов,неплохо,чтобы и туалетной бумаги оказалось в достатке.
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+1
Online
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^ Online
Написано сегодня, в 19:07
досвеченые огурцы, просвечивающееся молоко, приснившаяся курица и многое другое о чём не рассказал министр....
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+1
НКолчина
Написано сегодня, в 20:02
Где? Где огурцы? А курята местные?
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