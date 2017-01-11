«Сахалин» начинает третий тур чемпионата Молодежной лиги

Островной команде предстоит сыграть по два матча с «Динамо» (Москва), «Подмосковье» (Одинцово) и «Уралочкой-НТМК» (Екатеринбург)

Сегодня в подмосковном Монино начинается третий тур чемпионата женской Молодежной лиги. «Сахалину» предстоит сыграть по два матча с «Динамо» (Москва), «Подмосковье» (Одинцово) и «Уралочкой-НТМК» (Екатеринбург).

Ни с одним из этих соперников «Сахалина» в рамках Молодежной лиги пока не встречался.

«Уралочка-НТМК» является безоговорочным лидером. Выиграв девять матчей из десяти, «птенцы гнезда Карполя» опережают ближайшего преследователя на четыре очка.

«Подмосковье» расположилось на пятом месте (17 очков в 10 матчах: 6 побед и 4 поражения).

А вот «Динамо» - сосед «Сахалина» по нижней части турнирной таблицы. В активе островитянок 4 очка, у волейболисток из Москвы – на одно больше.

Первым соперником «Сахалина» 18 января станет «Подмосковье».

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области