Южносахалинцев приглашают на танцевальный флешмоб

С 17 по 19 февраля впервые на «Горном воздухе» пройдет танцевальный фестиваль для танцоров-любителей, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

В пятницу в 19:00 на средней площадке комплекса пройдет танцевальный флешмоб. В программе зажигательные танцы и веселые конкурсы, призы и подарки. У гостей праздника есть возможность научиться танцевать серок, восточные и бальные танцы с лучшими танцорами известных коллективов Сахалинской области и Приморского края.

Программа танцевального фестиваля «Горный воздух-2017»:

17 февраля – ОАУ «СТК «Горный воздух»

19:00 – Танцы на горе: «Снежный флешмоб» на средней площадке ОАУ СТК «Горный воздух» для всех желающих

18 февраля – ХОККАЙДО-ЦЕНТР (зал Event Hall)

11:00-13:00 – показательные соло-выступления , шоу-номера взрослых танцевальных коллективов.

, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов. 13:00-16:00 – танцевальные мастер-классы

16:00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых.

19 февраля – закрытая программа для участников-госте й фестиваля.