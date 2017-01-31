Южносахалинцев приглашают на танцевальный флешмоб
Всех желающих научат исполнять серок, восточные и бальные танцы
С 17 по 19 февраля впервые на «Горном воздухе» пройдет танцевальный фестиваль для танцоров-любителей, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.
В пятницу в 19:00 на средней площадке комплекса пройдет танцевальный флешмоб. В программе зажигательные танцы и веселые конкурсы, призы и подарки. У гостей праздника есть возможность научиться танцевать серок, восточные и бальные танцы с лучшими танцорами известных коллективов Сахалинской области и Приморского края.
Программа танцевального фестиваля «Горный воздух-2017»:
17 февраля – ОАУ «СТК «Горный воздух»
- 19:00 – Танцы на горе: «Снежный флешмоб» на средней площадке ОАУ СТК «Горный воздух» для всех желающих
18 февраля – ХОККАЙДО-ЦЕНТР (зал Event Hall)
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11:00-13:00 – показательные соло-выступления
, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов.
- 13:00-16:00 – танцевальные мастер-классы
- 16:00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых.
19 февраля – закрытая программа для участников-госте
Сайт википедии выдал: Флешмо?б[К 1] (произносится флэшмоб; от англ. flash mob[К 2], дословно — мгновенная толпа [flash — миг, мгновение, mob — толпа][К 3]) — заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Флешмоб является разновидностью смартмоба. Сбор участников флешмоба осуществляется при помощи средств связи (в основном это Интернет).
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