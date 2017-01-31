новости
новости
Регистрация
Южносахалинцев приглашают на танцевальный флешмоб

Южносахалинцев приглашают на танцевальный флешмоб

Всех желающих научат исполнять серок, восточные и бальные танцы

С 17 по 19 февраля впервые на «Горном воздухе» пройдет танцевальный фестиваль для танцоров-любителей, сообщает пресс-служба спортивно-туристического комплекса.

В пятницу в 19:00 на средней площадке комплекса пройдет танцевальный флешмоб. В программе зажигательные танцы и веселые конкурсы, призы и подарки. У гостей праздника есть возможность научиться танцевать серок, восточные и бальные танцы с лучшими танцорами известных коллективов Сахалинской области и Приморского края.

Программа танцевального фестиваля «Горный воздух-2017»:

17 февраля – ОАУ «СТК «Горный воздух»

  • 19:00 – Танцы на горе: «Снежный флешмоб» на средней площадке ОАУ СТК «Горный воздух» для всех желающих

18 февраля – ХОККАЙДО-ЦЕНТР (зал Event Hall)

  • 11:00-13:00 – показательные соло-выступления, шоу-номера взрослых танцевальных коллективов.
  • 13:00-16:00 – танцевальные мастер-классы
  • 16:00 – конкурс спортивного бального танца среди взрослых.

19 февраля – закрытая программа для участников-гостей фестиваля.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:33 +3
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
танцевальный фестивальфлешмоб
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска
Автомобиль сгорел в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Frederic Lorsan
Написано сегодня, в 18:53
минус за "флешмоб" в заголовке, ничего личного.

Сайт википедии выдал: Флешмо?б[К 1] (произносится флэшмоб; от англ. flash mob[К 2], дословно — мгновенная толпа [flash — миг, мгновение, mob — толпа][К 3]) — заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится. Флешмоб является разновидностью смартмоба. Сбор участников флешмоба осуществляется при помощи средств связи (в основном это Интернет).

Пожалуйста, прекратите, по поводу и без повода вставлять это слово в статьи.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Роструд: в феврале россиян ждут четырёхдневные выходные
Роструд: в феврале россиян ждут четырёхдневные выходные
На Сахалине запущена онлайн-продажа билетов на теплоход «Игорь Фархутдинов»
На Сахалине запущена онлайн-продажа билетов на теплоход «Игорь Фархутдинов»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru