Сборная Поронайска стала чемпионом Сахалинской области по хоккею с мячом

В Южно-Сахалинске на стадионе «Медик» прошел чемпионат Сахалинской области по хоккею с мячом. В борьбу за медали соревнований вступили команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, а также две сборные Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

На торжественной церемонии открытия чемпионата участников и болельщиков приветствовал председатель региональной Федерации хоккея с мячом Александр Тен. Он поздравил спортсменов с началом сезона 2017 года, поблагодарил всех присутствующих за приверженность к этому виду спорта, пожелал командам ярких игр, честной и бескомпромиссной борьбы.

Согласно Регламенту проведения чемпионата сборные были разделены на две группы. В подгруппе «А» не было равных команде областного центра (серебряный призер чемпионата 2016 года). В финальную часть соревнований из группы «Б» вышла дружина Поронайска. Отметим, что поронайские спортсмены в прошлом году были бронзовыми призерами чемпионата области. В заключительном противостоянии быстрее и точнее оказалась команда Поронайска. Они одержали победу со счетом 6:4. В очном споре за третье место, чемпион прошлого года – Корсаков, со счетом 2:6 уступил команде Смирных.

По итогам этих соревнований судейская коллегия назвала лучших спортсменов турнира. Лучшим игроком чемпионата был признан Илья Кохов из Поронайска. В игре за первое место он забросил в ворота южносахалинцев шестой мяч. А по количеству забитых мячей не было равных Артуру Ильясову из Южно-Сахалинска. 11 заброшенных мячей принесли ему звание в номинации – лучший бомбардир. Лучшим защитником чемпионата признан Игорь Ри из Корсакова. А лучшим вратарем стал Сергей Шалыгин (Южно-Сахалинск) .

- Чемпионат прошел на хорошем уровне, - комментирует выступление команд Александр Тен. – Сборная Поронайска показала неплохую подготовку. Появились молодые игроки. Постепенно набирает обороты юношеская сборная Южно-Сахалинска. У них мало опыта, но есть большое желание играть именно в хоккей с мячом. К сожалению из-за финансовых проблем к нам не приехала команда Охи. В современной истории хоккея с мячом охинцы дважды становились чемпионами Сахалинской области. Будет очень жаль, если такие традиции русского хоккея, которые сложились в Охе еще с 70-х годов, канут в лета.