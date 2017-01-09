В России будут чипировать домашних питомцев

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С 2018 года в РФ будет создана единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных

Животные на территории России вскоре получат уникальные идентификационные номера (УИН). С января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН. К нему в специально создаваемой федеральной государственной информационной системе (ФГИС) будет привязана информация о жизнедеятельности животного. Согласно поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича, до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны разработать «дорожную карту» внедрения идентификации.

Как сообщают "Известия", по итогам совещания у Аркадия Дворковича в конце прошлого года выпущено поручение создать «дорожную карту» по внедрению в России системы идентификации животных. Ответственным назначен Минсельхоз совместно с Минэкономразвития и Минфином.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что поручение было дано на основе ведомственного приказа «Об утверждении Перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету». Согласно документу, идентификации подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Исключение сделано для диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы, в том числе для природных ресурсов континентального шельфа и исключительной экономической зоны России.

— Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании, — отметили в пресс-службе Минсельхоза. — Реализацию этих мер поручат регионам.

Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу. Например, в случае с пчелами — всю пасеку разом. Животному будет присвоен уникальный 15-значный буквенно-цифровой идентификатор. Первые два разряда —заглавные буквы RU, показывающие, что животные подвергнуты учету в России; третий разряд — цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обеих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев и т.д.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию. Во ФГИС будут храниться сведения об уникальном номере животного, уникальном номере средства маркирования, о типе и характеристиках средства маркирования, о предках, потомках и продуктивности животного, о его виде, породе, поле, масти, внешнем виде, дате рождения (ввоза), месте рождения, о перемещениях животного, его болезнях, пороках развития, генетических дефектах, о результатах диагностических исследований, ветеринарных обработках, примененных ветеринарных препаратах, о собственниках животного и другая информация.

Разрешено использовать любое удобное средство маркирования. Это могут быть визуальные (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронные (речь идет о вживлении содержащих информацию чипов), смешанные (сочетание визуального и электронного) и иные средства маркирования.

Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для некоторых животных (в том числе лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиней), а с начала 2019 года — для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.

По мнению главы Российской ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова, если животное выращивается на убой, то данные о нем должны быть доступны и покупателям мяса. Понятно, что сам чип на прилавок не попадет, но для покупателей должен быть сгенерирован QR-код — просканировав его мобильным телефоном, можно будет видеть информацию о животном. Например, время убоя, использование антибиотиков и т.д.

— Данный приказ может быть актуален для бизнеса, фермерские хозяйства не так многочисленны, — считает советник президента России по развитию интернета Герман Клименко. — Но идентификация животных добавит им работы. Поэтому имело бы смысл вначале оценить затраты на внедрение учета и передачи данных в центр обработки данных Минсельхоза. Попытка же внедрить систему в предложенном виде среди населения мне представляется несвоевременной. Если в городах хоть как-то можно представить такой учет, то как он будет реализован в деревнях, представить уже совсем сложно.