Сахалинка, утопившая приемную дочь, проведет в колонии 13 лет

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Жительница Поронайска убила девочку за то, что та не хотела мыться

Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Сахалинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летней жительницы Поронайска. Она признана виновной в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщают в областном следкоме, следствием и судом установлено, что в апреле 2013 года между администрацией Поронайского городского округа, подсудимой и её супругом был заключен договор о приемной семье. Приемные родители взяли на воспитание четырехлетнюю девочку.

Днем 18 июня 2015 года подсудимая, находясь дома в ванной комнате, мыла шестилетнюю девочку. Ребенок сопротивлялся и не успокаивался. Тогда женщина нанесла не менее 25 ударов руками по телу потерпевшей, а затем, прижав тело девочки ко дну ванны, удерживала её под водой до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаков жизни.

Приговором Сахалинского областного суда подсудимой назначено наказание 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.