Мертвую женщину нашли на улице в Горнозаводске
Причины ее смерти устанавливаются
12 января в 11:50 в следственный отдел Невельска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что недалеко от дома №8 по улице Урицкого в Горнозаводске обнаружено тело 64-летней женщины, без признаков насильственной смерти.
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти не удалось. Тело направили в морг.
Следователи Невельска проводят доследственную проверку.
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