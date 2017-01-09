Мертвую женщину нашли на улице в Горнозаводске

12 января в 11:50 в следственный отдел Невельска СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что недалеко от дома №8 по улице Урицкого в Горнозаводске обнаружено тело 64-летней женщины, без признаков насильственной смерти.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установить причину смерти не удалось. Тело направили в морг.

Следователи Невельска проводят доследственную проверку.