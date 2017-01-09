Мост через канал Масурао в Углегорске должны построить к 1 октября

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На въезде в Углегорск (со стороны села Ольховка) кипят работы по реконструкции аварийного моста. Вот что сообщил "Углегорским новостям" заместитель директора ООО «Востокдорстрой», ответственный за строительство этого объекта, Александр Лачин:

— На данный момент всё идёт по графику. Сейчас построили временный объездной мост, теперь весь транспорт движется по нему. На старом демонтировали ограждения, сняли верхний асфальтобетонный слой. В целом демонтажные работы планируем закончить в этом месяце, а уже в феврале подготовим рабочие площадки и начнём бить сваи. Далее специалисты приступят непосредственно к возведению опор нового моста. От старого сооружения останутся лишь балки пролётного строения, так как они находятся в хорошем состоянии. По габаритам мост не изменится, зато его устойчивость к нагрузкам будет выше, чем у прежнего. Также по обеим сторонам моста установим двойные ограждения, чтобы пешеходы могли безопасно передвигаться. Полностью завершить строительство планируем к 1 октября 2017 года, как раз к этому сроку должны сдать по графику заасфальтированную улицу Гужева. Въезд в Углегорск станет комфортным и более привлекательным.