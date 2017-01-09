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Сахалинец, совершавший действия сексуального характера в отношении падчерицы, пойдет под суд
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Сахалинец, совершавший действия сексуального характера в отношении падчерицы, пойдет под суд

Преступление было совершено в Невельске

Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (3 эпизода) - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с 2014 по 2016 год совершал в отношении 7-летней дочери своей супруги действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 19:56 +1
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Комментарии
WARR777
Написано вчера, в 20:10
Всего 25 лет. Там однозначно с головой не все в порядке. Надеюсь на зоне не поменялось отношение к таким людям и он получит там достойное наказание. Как вот тут без матов обойтись?
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+4
SWATIMYR
Написано вчера, в 20:58
Противно читать, тем более комментировать такие новости...
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+3
Online
Veronika1211 Online
Написано вчера, в 21:28
Какая мерзость... Самое страшное, что такие нелюди живут среди нас и меньше их, к сожалению, не становится...
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+4
serega81
Написано вчера, в 21:36
Без коментариев......Единственное желание чтоб получил максимум по этой статье,чтоб оооооочень долго сидел,чтоб мир его не видел.
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+1
vladsakh
Написано вчера, в 21:45
У этой твари была женщина, ребенка зачем трогать!!! Нелюдь .
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+3
Vladis
Написано вчера, в 22:14
Просто в ШОКЕ !!!!!!
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+1
Karina_Fox
Написано вчера, в 22:34
Тварь, сломал психику ребёнку.Чтоб ты на зоне получил по полной программе!!!И после освобождения надо фото таких уродов везде вешать, чтобы люди знали их в лицо!
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+2
Online
VULKAN Online
Написано вчера, в 22:42
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+1
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