Сахалинец, совершавший действия сексуального характера в отношении падчерицы, пойдет под суд

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Следственным отделом по Невельску СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (3 эпизода) - иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с 2014 по 2016 год совершал в отношении 7-летней дочери своей супруги действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребенка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.