Два внедорожника столкнулись в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 13 января примерно в 18:10 в районе кольцевой развязки улиц Ленина и Пуркаева. Там столкнулись Toyota Land Cruiser 100 и Mitsubishi Pajero.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не убедился в безопасности маневра, выезжая со второстепенной улицы, он не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Pajero, двигавшемуся по своей полосе по улице Ленина с севера на юг.

Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.