Два внедорожника столкнулись в Южно-Сахалинске
Авария произошла вечером 13 января
ДТП произошло сегодня, 13 января примерно в 18:10 в районе кольцевой развязки улиц Ленина и Пуркаева. Там столкнулись Toyota Land Cruiser 100 и Mitsubishi Pajero.
По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не убедился в безопасности маневра, выезжая со второстепенной улицы, он не уступил дорогу автомобилю Mitsubishi Pajero, двигавшемуся по своей полосе по улице Ленина с севера на юг.
Автомобили получили механические повреждения. Люди в аварии не пострадали.
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Комментарии
SWATIMYR
Написано вчера, в 21:20
Я же на 100-ке..
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+3
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Veronika1211 Online
Написано вчера, в 21:45
Радует, что хоть люди не пострадали...
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+3
vladsakh
Написано вчера, в 21:49
Не проскочил.
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+2
Naira
Написано вчера, в 22:21
Решили потягаться с законами физики
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0
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VULKAN Online
Написано вчера, в 23:06
Опять не повезло...
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0