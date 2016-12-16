Совфед опроверг резкий рост цен на сигареты

В Совфеде опровергли информацию о повышении цен на сигареты в 2017 году до 220 рублей за пачку. Об этом Агенству городских новостей «Москва» рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Ранее «Известия» сообщили о росте средней цены за пачку сигарет в связи с повышением акцизов на табачную продукцию, ссылаясь на внутренние документы МВД.

Как пишет tjournal.ru, Сергей Рябухин заявил, что правительство действительно намерено индексировать акцизы на табак в объёме 27%, но указанная в СМИ цена 220 рублей не является верной.

"Если предлагается повысить на 27%, при этом по расчётам Минфина, который должен заниматься этим вопросом, цена предполагается к увеличению в среднем на 11 рублей, то непонятно, откуда сформировалась цифра 220 рублей за пачку. По-моему, это какая-то неточность", - сообщил Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам..

Сенатор также рассказал, что был удивлён, увидев в материалах МВД для совещания по поводу легализации и борьбы с контрафактом и контрабандой табачных изделий экономические расчёты. Рябухин подчеркнул, что расчётами на акцизные товары занимается только Минфин.