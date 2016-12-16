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Совфед опроверг резкий рост цен на сигареты

Совфед опроверг резкий рост цен на сигареты

Цена может увеличится в среднем на 11 рублей

В Совфеде опровергли информацию о повышении цен на сигареты в 2017 году до 220 рублей за пачку. Об этом Агенству городских новостей «Москва» рассказал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Ранее «Известия» сообщили о росте средней цены за пачку сигарет в связи с повышением акцизов на табачную продукцию, ссылаясь на внутренние документы МВД.

Как пишет tjournal.ru, Сергей Рябухин заявил, что правительство действительно намерено индексировать акцизы на табак в объёме 27%, но указанная в СМИ цена 220 рублей не является верной.

"Если предлагается повысить на 27%, при этом по расчётам Минфина, который должен заниматься этим вопросом, цена предполагается к увеличению в среднем на 11 рублей, то непонятно, откуда сформировалась цифра 220 рублей за пачку. По-моему, это какая-то неточность", - сообщил Сергей Рябухин, председатель комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам..

Сенатор также рассказал, что был удивлён, увидев в материалах МВД для совещания по поводу легализации и борьбы с контрафактом и контрабандой табачных изделий экономические расчёты. Рябухин подчеркнул, что расчётами на акцизные товары занимается только Минфин.

вчера, в 09:00 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 09:21
Хотела грубость написать... но воздержусь
напишу мяхче - перетрусили...
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+9
Reader
Написано вчера, в 09:36
Завтра на прямой речи будет насущный вопрос
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+4
VULKAN
Написано вчера, в 09:49
Обрадовали…..
Хрен редьки не слаще…


До каких пор будет повышение цен и тарифов на всё и вся???
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+4
Online
Qwerty Online
Написано вчера, в 10:51
VULKAN, До бесконечности.....
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+6
VULKAN
Написано вчера, в 11:16
Qwerty, Очень похоже на это ...
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+3
Добрый человек
Написано вчера, в 12:53
Блин,да запретите ужеееее!!!......я бросить хочууууууууу
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+3
sasch
Написано вчера, в 13:33
На вот ЧТД. Взбаломутили народ, а потом, якобы, благодетели.
Да не до 220 рублей, а всего лишь на 11.
Сволочи! ...... дальше маты.
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+6
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