новости
новости
Регистрация
У семьи Александра Хорошавина конфисковали четыре квартиры в Москве
stop-book.com

У семьи Александра Хорошавина конфисковали четыре квартиры в Москве

Сын экс-губернатора лишился единственного жилья

Судебные приставы конфисковали у семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина четыре квартиры в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Приставы арестовали четыре квартиры, в том числе единственное жилье его сына Ильи Хорошавина", — сказал адвокат.

Он заявил, что одна из квартир была приобретена еще до того, как Хорошавин занял пост губернатора, а три других — до вступления в силу закона, на основании которого производится конфискация, при том, что этот закон не имеет обратной силы.

"Более того, по Гражданскому кодексу нельзя изъять единственное жилье. Такое возможно только по приговору суда, но никаких претензий следственные органы ни к Илье Хорошавину, ни к бывшей жене губернатора не имеют",- отметил адвокат. Миронов напомнил, что сын Хорошавина уже совершеннолетний, поэтому не может, в отличие от супруги, или несовершеннолетних детей, являться субъектом закона о конфискации.
 
Комментариями службы судебных приставов РИА Новости не располагает.

В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска постановил удовлетворить иск генпрокуратуры РФ и изъять в пользу государства имущество семьи Хорошавиных на общую сумму в 1,1 миллиард рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества

 

Сюжет: Задержание губернатора
Московское жилье семьи Александра Хорошавина конфискуют сегодня
Конфликт
Московское жилье семьи Александра Хорошавина конфискуют сегодня
21 декабря, в 11:36, 23 1772 1
Драгоценности семьи Хорошавиных отправили в Гохран РФ
Конфликт
Драгоценности семьи Хорошавиных отправили в Гохран РФ
16 декабря, в 14:49, 10 2184 2
Автомобили семьи Хорошавиных уезжают в доход государства
Конфликт
Автомобили семьи Хорошавиных уезжают в доход государства
16 декабря, в 10:20, 19 3309 1
Александр Хорошавин вступился за честь имущества
Конфликт
Александр Хорошавин вступился за честь имущества
13 декабря, в 11:45, 93 3948 3
Все новости сюжета
вчера, в 08:42 0
Другие статьи по темам
Люди
Александр Хорошавин
Популярное на ASTV
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Вооруженные грабители вынесли из магазина в Корсакове всю дневную выручку
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Следователи просят сахалинцев помощи в розыске подозреваемого в убийстве
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска
Четыре человека до смерти избили жителя Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 09:23
Беспредел на госуровне
Ответить
+11
КиР84
Написано вчера, в 09:32
Произвол покрываемый президентом
Ответить
+3
Хронос
Написано вчера, в 09:47
Возня в Крысином царстве.
Ответить
0
vladsakh
Написано вчера, в 10:19
Бедняги теперь будут жить как все. И слово кредит и ипотека прочухают на собственной Ж.
Ответить
+4
Online
Qwerty Online
Написано вчера, в 10:48
vladsakh, Какая ипотека? Сейчас выжмут последнее, а потом неожиданно кончится человек. Что же он такое Вовке наговорил, что последний Сталинский режим вспомнил?(
Ответить
+5
vladsakh
Написано вчера, в 11:41
Qwerty, Так уже выжали. Люди никогда не работали, в миру тяжко будет после положения на Олимпе. А почему так, нам можно только предпологать.
Ответить
+3
Olga_23
Написано вчера, в 10:23
Охренеть....
Ответить
+5
Hana
Написано вчера, в 11:19
Я уже достаточно начитался,что у него забрали,когда будет информация,что у него осталось?
Ответить
+3
MrFreeman
Написано вчера, в 11:48
Интересно наблюдать за процессом. С одной стороны, два года назад все жаждали расправы над Хорошавиным и Ко. Свершилось. Сегодня граждане начинают выражать недоумение и сочувствие по поводу того, что семье экс-губернатора негде жить будет.
Но посмотрим на мировую практику. Во многих странах идёт полная конфискация имущества. Всего, что есть. Не важно, до или после какого-либо закона. В Китае расстреливают отдельных.
Думаю, что со стороны государства должно быть некое соучастие в дальнейшей судьбе таких людей. Например - предоставление жилья в аренду на общих условиях. Не нравится - ищи сам.
Ситуация с Хорошавиным является прецедентной, так как это вызовет появление нового вида хищений, или схем, по которым никак не подкопаешься, и откладывать начнут на чёрный день.
Ответить
0
MrFreeman
Написано вчера, в 11:50
Да простит меня демократическое общество, но мне кажется, что в государственной системе есть узаконенный способ безбедного существования для отдельных властьимущих - высокие оклады, которые в десятки раз превышают зарплаты рядовых уборщиц, грузчиков, дворников. В принципе, коррупции и не надо. С одной стороны это хорошо, с другой, кого-то постоянно имеют.
Ответить
0
Ness1
Написано вчера, в 12:13
Да уж, раскулачивание прёт по полной
Ответить
+1
Добрый человек
Написано вчера, в 13:00
зачем все 4??...я же распорядился - только одну!!!...ну совсем читать резолюции не могут.
"Лаврэнтий...отдай хоть одну,нам много не надо.."
Ответить
+1
Eskobar88
Написано вчера, в 13:24
Устроили цирк. "Я голосую за Бориса Ельцина".
Ответить
+1
Руслан405
Написано вчера, в 14:23
Мне понравилась фраза "большого начальника" в РФ, как то по ТВ в сердцах сказанная "Не нравятся наши законы, идите в наш суд". Точнее не скажешь.
Ответить
0
katenok1183
Написано вчера, в 16:42
Вот вроде бы обеспечен,все есть,сидишь гумно пинаешь..а в один прекрасный день херак и отобрали все..жесть конечно
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Совфед опроверг резкий рост цен на сигареты
Совфед опроверг резкий рост цен на сигареты
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Сахалинского тренера по тхэквондо будут судить за развращение воспитанников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru