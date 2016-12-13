У семьи Александра Хорошавина конфисковали четыре квартиры в Москве
Сын экс-губернатора лишился единственного жилья
Судебные приставы конфисковали у семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина четыре квартиры в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.
"Приставы арестовали четыре квартиры, в том числе единственное жилье его сына Ильи Хорошавина", — сказал адвокат.
Он заявил, что одна из квартир была приобретена еще до того, как Хорошавин занял пост губернатора, а три других — до вступления в силу закона, на основании которого производится конфискация, при том, что этот закон не имеет обратной силы.
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска постановил удовлетворить иск генпрокуратуры РФ и изъять в пользу государства имущество семьи Хорошавиных на общую сумму в 1,1 миллиард рублей. Экс-губернатор с марта 2015 года находится под следствием по подозрению в нескольких эпизодах взяточничества
Но посмотрим на мировую практику. Во многих странах идёт полная конфискация имущества. Всего, что есть. Не важно, до или после какого-либо закона. В Китае расстреливают отдельных.
Думаю, что со стороны государства должно быть некое соучастие в дальнейшей судьбе таких людей. Например - предоставление жилья в аренду на общих условиях. Не нравится - ищи сам.
Ситуация с Хорошавиным является прецедентной, так как это вызовет появление нового вида хищений, или схем, по которым никак не подкопаешься, и откладывать начнут на чёрный день.
"Лаврэнтий...отдай хоть одну,нам много не надо.."