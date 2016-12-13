У семьи Александра Хорошавина конфисковали четыре квартиры в Москве

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Судебные приставы конфисковали у семьи бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина четыре квартиры в Москве, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

"Приставы арестовали четыре квартиры, в том числе единственное жилье его сына Ильи Хорошавина", — сказал адвокат.

Он заявил, что одна из квартир была приобретена еще до того, как Хорошавин занял пост губернатора, а три других — до вступления в силу закона, на основании которого производится конфискация, при том, что этот закон не имеет обратной силы.