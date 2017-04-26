Шоколадным синтезатором угостили южносахалинцев на празднике джаза

30 апреля в Конгресс-Холле состоялось празднование Международного дня джаза в формате музыкального вечера под названием «Джаз в шоколаде». В зале царила по-голливудски красочная и непринужденная атмосфера, в которой было приятно не только слушать живую музыку, сидя за столиком, но еще и танцевать, общаться, дегустировать эксклюзивные шоколадные лакомства.

Первое отделение концертной программы порадовало всех гостей творчеством известной сахалинской группы «Джаз Тайм». Эстрадно-джазовый коллектив под управлением музыканта, композитора и аранжировщика Владимира Киндинова в этот вечер не просто был на высоте: он оказался на каких-то запредельных космических орбитах в стремлении донести свою музыку до слушателей. Песни, которые исполняли солистки Елена Акшенцева и Елена Троян, оказались наполнены невероятно мощной энергетикой. «I Put a Spell on You», «Feelinggood» и другие вокальные композиции приводили публику в восторг. А песня «Сто часов счастья» в гармоничном сочетании с блестящей хореографией Театра Танца «Диалог», стала настоящим украшением вечера. Кроме этого, «Джаз Тайм» исполнил и несколько музыкальных тем, которые пока не так часто исполнялись в концертах.

Хорошее настроение в зале вместе с Владимиром Киндиновым и вокалистками группы создавали другие участники коллектива: гитарист Александр Ласенков, басист Василий Булдаков, барабанщик Алексей Гаджибек, саксофонист Юрий Суворов. После долгого отсутствия снова вернулся в строй Владимир Машкин, играющий на инструментах перкуссии.

Специально к празднику шоколатье Наталья Хлебникова выпустила специальную серию шоколадных конфет «Джаз Тайм» которые назвали именами участников группы: «Маэстро Киндинов», «Елена Акшенцева», «Елена Троян». Их вкус смогли оценить все участники мероприятия.

Вторую часть концертной программы представили специальные гости из Москвы. Певица Рита Солнцева выступила в сопровождении инструментального квартета, где руководителем и одновременно басистом является известный джазмен Виталий Соломонов, а вместе с ним играют клавишник Олег Стариков, барабанщик Артем Федотов и саксофонист Сергей Веулин.

Московская вокалистка исполнила для сахалинцев нескольких песен на русском языке. Подбор композиций получился весьма нетривиальным. Участники вечера услышали необычное прочтение песен Земфиры, Жанны Агузаровой, Светланы Сургановой, Ларисы Мондрус в джазовой обработке. Аранжировки к ним сделал сам Виталий Соломонов.

Музыкант, игравший в свое время в джаз-бэнде Игоря Бутмана, рассказал, что с Ритой Солнцевой они познакомились благодаря другому известному джазовому пианисту Алексею Подымкину, с которым она сотрудничала.

- Наш творческий альянс с Ритой появился совсем недавно, раньше она выступала с другим ансамблем, - пояснил Виталий Соломонов, - скажу больше: это наш первый официальный концерт в таком составе.

- Много российских исполнителей сейчас поют на английском языке, - рассказала певица. – Мне захотелось уйти от этого. Сделать всё по-своему. Джаз позволяет импровизировать.

Завершился вечер «Джаз в шоколаде» поздравлением двух юбиляров из группы «Джаз Тайм» – Владимира Киндинова и Юрия Суворова. Приятным сюрпризом для них, а также для всех остальных участников праздника, стал торт в виде клавишного синтезатора, вкус которого смогли оценить все желающие, сообщает пресс-служба Сахалинской филармонии.