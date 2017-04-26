На время репетиции парада Победы в Южно-Сахалинске перекроют несколько улиц

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В связи с проведением репетиции парада Победы, начиная с 19:00 1 мая и до позднего вечера 2 мая будут действовать временные знаки, ограничивающие остановку транспортных средств на участке ул. Горького от Емельянова до Тихоокеанской и на ул. Тихоокеанской от Горького до Комсомольской.

Организаторы обращают внимание, что к владельцам автомобилей припаркованных в зоне действия ограничений, будут применены меры административного воздействия вплоть до помещения машин на спецстоянку.

Репетиция парада пройдет 2 мая с 19.00 до 22.30. На это время для движения автотранспорта будут перекрыты участки следующих улиц:

Горького - от Емельянова до Тихоокеанской;

Тихоокеанская - от Горького до Академической;

пр. Победы - от площади Победы до Физкультурной;

Емельянова - от Горького до Комсомольской;

Комсомольская - от Тихоокеанской до Емельянова.

Объезд перекрытых участков будет осуществляться по пр. Мира, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.