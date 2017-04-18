Жители Южно-Сахалинска обнаружили на чердаке палатку

Люди опасаются, что неизвестные могут устроить на их крыше пожар

Палатку для бездомных обнаружили на своем чердаке жители Южно-Сахалинска. При этом дом № 395 по проспекту Мира расположен на территории военной части, и попасть туда без особого разрешения невозможно. Однако, по мнению его жильцов, это не мешает неизвестным проникать на чердак. В свете последних событий люди опасаются возникновения пожаров.

Наталья Емельянова, супруга военнослужащего Конечно, страшно. Мы не знаем, что это за сооружения, кто поставил их и для чего. Что за люди туда ходят и мусорят там. Но если начнется пожар, весь наш третий этаж будет гореть. Страшно.

Непонятные сооружения на чердаке жители дома обнаружили после циклона. Во время непогоды по стенам квартир текла вода.

По информации управляющей компании, скопление снега под крышей и протечка произошла из-за выбитых окон. Опять же по данным специалистов, жители дома это сделали намеренно, чтобы сушить корюшку. В этих же целях была обустроена и палатка. Специалисты ООО "ГУЖФ" пообещали в ближайшие дни застеклить окна, уборка мусора на чердаке уже произведена.