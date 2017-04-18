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Жители Южно-Сахалинска обнаружили на чердаке палатку

Жители Южно-Сахалинска обнаружили на чердаке палатку

Люди опасаются, что неизвестные могут устроить на их крыше пожар

Палатку для бездомных обнаружили на своем чердаке жители Южно-Сахалинска. При этом дом № 395 по проспекту Мира расположен на территории военной части, и попасть туда без особого разрешения невозможно. Однако, по мнению его жильцов, это не мешает неизвестным проникать на чердак. В свете последних событий люди опасаются возникновения пожаров.

Наталья Емельянова, супруга военнослужащего

Конечно, страшно. Мы не знаем, что это за сооружения, кто поставил их и для чего. Что за люди туда ходят и мусорят там. Но если начнется пожар, весь наш третий этаж будет гореть. Страшно.

Непонятные сооружения на чердаке жители дома обнаружили после циклона. Во время непогоды по стенам квартир текла вода.

По информации управляющей компании, скопление снега под крышей и протечка произошла из-за выбитых окон. Опять же по данным специалистов, жители дома это сделали намеренно, чтобы сушить корюшку. В этих же целях была обустроена и палатка. Специалисты ООО "ГУЖФ" пообещали в ближайшие дни застеклить окна, уборка мусора на чердаке уже произведена.

Автор: Нина Шалфей, вчера, в 15:42 +6
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Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано вчера, в 16:12
Проснулась бдительность! раньше куда смотрели жители этого дома???
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+4
Никита Потепалов
Написано вчера, в 16:55
Ты же в курсе, что тут должен быть за комментарий, да, мой любимый журналист, чьи колонки, статьи и даже маленькие заметки я теперь никогда не пропускаю мимо глаз?
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+3
Нина Шалфей
Написано вчера, в 22:00
Никита Потепалов, а все-таки тролль в тебе не худеет, я погляжу))
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+3
Никита Потепалов
Написано вчера, в 22:22
Нина Шалфей, тролль - он же только там, где мост. Живет под ним. А где во мне мост?

Там внутри только благородные гномы разве что, копаются и ищут золото. Так что все сказанное - правда.
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+1
Reader
Написано вчера, в 17:42
выбили окна, чтобы посушить корюшку
зачет!
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+5
Владимир К
Написано вчера, в 18:53 Отредактированно вчера, в 18:53
Судя по заглавному фото палатка оказалась торговой, что-то типа "Евросети"
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+1
Mauzer
Написано вчера, в 19:12
у нас ведь всегда так...пока петух жаренный не клюнет-мы не шевелимся....Чердаками надо было заниматься ещё вчера!...хорошо хоть сами жильцы проявляют инициативу.
А ЖЭУ нашим - жирный минусище!..
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+2
Veronika1211
Написано сегодня, в 03:03
Mauzer, плевать ЖЭУ хотели на этот "минусище"... Сдается мне, РУБЛЕМ надо воспитывать этих "работничков"...
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0
Nikto65
Написано вчера, в 19:47
Какой бред.100%какой нибудь рыбак сушил палатку!а так в части сколько живем ни одного бомжа не было!крыши текут это да!а вот про окна разбитые,так это все те же последствия циклона....если бы хотели посушить не лучше было бы открыть ,а не разбивать!?
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+1
евгений
Написано вчера, в 21:42
А кони всё скачут и скачут, а избы горят и горят. Вы поняли я про что. А вот раньше были женщины..
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+2
Нина Шалфей
Написано вчера, в 22:01
евгений, это какой-то Хармс))
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+3
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