Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в Южно-Сахалинске
Коллективы со всего Сахалина представили свои номера
Фестиваль "Чарующий восток" прошел в Южно-Сахалинске. Он имел широкую географию: выступали девушки из Холмска, Невельска, Томари, Корсакова.
Участницы фестиваля представили на суд зрителей 22 номера: танец живота, арабский стиль, российский, армянский, татарский, индийский, корейский.
Особенно запомнились зрителям самая маленькая, 5-летняя участница, Наталья Долинская и 79-летняя участница, Раиса Марченко, которых зал встречал овациями.
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62 23.04.2017
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Здесь Восток подразумевается не как сторона света,а направление в танце,ментальность,философия.
Восток-дело тонкое,Петруха