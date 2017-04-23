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Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в Южно-Сахалинске

Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в Южно-Сахалинске

Коллективы со всего Сахалина представили свои номера

Фестиваль "Чарующий восток" прошел в Южно-Сахалинске. Он имел широкую географию: выступали девушки из Холмска,  Невельска, Томари, Корсакова.

Участницы фестиваля представили на суд зрителей 22 номера: танец живота, арабский стиль, российский, армянский, татарский, индийский, корейский.

Особенно запомнились зрителям самая маленькая, 5-летняя участница, Наталья Долинская и 79-летняя участница, Раиса Марченко, которых зал встречал овациями.

Галерея
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 7
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 8
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 9
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 10
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 11
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 12
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 13
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 14
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 15
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 16
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 17
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 18
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 19
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 20
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 21
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 22
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 23
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 24
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 25
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 26
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 27
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 28
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 29
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 30
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 31
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 32
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 33
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 34
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 35
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 36
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 37
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 38
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 39
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 40
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 41
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 42
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 43
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 44
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 45
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 46
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 47
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 48
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 49
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 50
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 51
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 52
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 53
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 54
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 55
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 56
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 57
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 58
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 59
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 60
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 61
Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в минувшие выходные в Южно-Сахалинске, Фото: 62
показать все фотографии
23.04.2017
Автор: Сергей Маслаков, вчера, в 09:41 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 10:00
Какая красотища!
обожаю танцовщиц восточных танцев.
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+5
atm
Написано вчера, в 10:09
Очаровательно! Просветите, Армения - это тоже Восток?
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+2
Mauzer
Написано вчера, в 10:27
atm,
Здесь Восток подразумевается не как сторона света,а направление в танце,ментальность,философия.
Восток-дело тонкое,Петруха
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+6
atm
Написано вчера, в 10:47
Mauzer, ясно, а вообще очень красиво
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+2
Mauzer
Написано вчера, в 10:24
Людмила Александровна как всегда на высоте!
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+5
lvista
Написано вчера, в 10:40
Красавицы!
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+3
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