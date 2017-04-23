Фестиваль "Чарующий восток" прошёл в Южно-Сахалинске

Коллективы со всего Сахалина представили свои номера

Фестиваль "Чарующий восток" прошел в Южно-Сахалинске. Он имел широкую географию: выступали девушки из Холмска, Невельска, Томари, Корсакова.

Участницы фестиваля представили на суд зрителей 22 номера: танец живота, арабский стиль, российский, армянский, татарский, индийский, корейский.

Особенно запомнились зрителям самая маленькая, 5-летняя участница, Наталья Долинская и 79-летняя участница, Раиса Марченко, которых зал встречал овациями.