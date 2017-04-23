Минздрав РФ выступил за ограничение рекламы фаст-фуда и газировки

Как пишет "Российская газета", ведомство выступило за ограничение рекламы пищевых продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, "особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия". Прежде всего, это касается рекламы, направленной на детей. В документе речь уже идет об ограничении всех форм рекламы, не только телевизионной.

Ранее Минздрав предложил запретить курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года.