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Минздрав РФ выступил за ограничение рекламы фаст-фуда и газировки
opitanii.net

Минздрав РФ выступил за ограничение рекламы фаст-фуда и газировки

Прежде всего, это касается рекламы, направленной на детей

Минздрав России предложил ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки. Информация об этом содержится в плане стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, передает RNS.
 

Как пишет "Российская газета", ведомство выступило за ограничение рекламы пищевых продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, "особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия". Прежде всего, это касается рекламы, направленной на детей. В документе речь уже идет об ограничении всех форм рекламы, не только телевизионной.

Ранее Минздрав предложил запретить курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года.

 

вчера, в 09:39 +4
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Комментарии
Bokassa
Написано вчера, в 11:11
да ее не сказать чтобы много по ящику
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 11:17 Отредактированно вчера, в 11:17
Мне кажется, тут важнее разъяснительная работа родителей в семье. Никто же не хочет своим детям здоровье испортить... Изредка можно и побаловаться вредностью (вкусностью не назову, не люблю). Но, с другой стороны, пирожки, шаурма, манты, сосиски в тесте - тоже фаст фуд. И лапша различная, и бигланчи. Лишь бы запретить и ограничить.
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+3
S.T.A.L.K.E.R.
Написано вчера, в 11:57
за то как гордились при появлении первого Макдональса,чуть ли не нац.гордость была...
Да и сам минздрав тоже надо прекратить рекламировать,беспонтовый бизнес!
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+1
Балтийская Килька
Написано вчера, в 19:00
Мне как-то всё равно на рекламу фаст-фудную. Меня бесит реклама тачек по 2-3 ляма))
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+1
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