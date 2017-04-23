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Минздрав РФ выступил за ограничение рекламы фаст-фуда и газировки
Прежде всего, это касается рекламы, направленной на детей
Минздрав России предложил ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки. Информация об этом содержится в плане стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, передает RNS.
Как пишет "Российская газета", ведомство выступило за ограничение рекламы пищевых продуктов, содержащих высокое количество насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли, "особенно, газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия". Прежде всего, это касается рекламы, направленной на детей. В документе речь уже идет об ограничении всех форм рекламы, не только телевизионной.
Ранее Минздрав предложил запретить курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Также там прописан запрет на продажу вейпов лицам, не достигшим 21 года.
Да и сам минздрав тоже надо прекратить рекламировать,беспонтовый бизнес!