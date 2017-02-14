новости
новости
Регистрация
В Холмске отметили День защитника Отечества праздничным концертом

В Холмске отметили День защитника Отечества праздничным концертом

На него собрались дети и молодежь, участники боевых действий «горячих точек», ветераны и дети войны

20 февраля в кинодосуговом центре «Россия» состоялся праздничный  концерт «Служители Отечества - солдаты всех времен», посвященный Дню защитника Отечества.

В фойе учреждения культуры собрались представители разных поколений жителей и гостей нашего района: дети и молодежь, участники боевых действий «горячих точек», ветераны и дети войны. Со словами поздравления выступила председатель Холмской общественной организации "Дети войны" Алла Наумова.

Выступлениями порадовали зрителей солисты Стас Боровских, Илья Родионов, Екатерина Гребенникова. Аплодисментами наградили зрители  выступления поэтов Михаила Шмидта и Вадима Панфилова, а финальной точкой стало выступление детей из арт-студии "Холмские искорки".

Автор: Александр Астапович, сегодня, в 12:21 0
Другие статьи по темам
Место
Холмск
Прочее
концерт
Популярное на ASTV
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Суд над экс-губернатором Александром Хорошавиным начался в Южно-Сахалинске
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Сахалинец, убивший 16-летнюю Марию Суковатицину, проведет в колонии строгого режима 9 лет
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Беспечность южно-сахалинских школьниц едва не стоила им жизни
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку
Южносахалинец зарезал сожительницу-алкоголичку

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Горящую хозпостройку потушили в Красногорске
Горящую хозпостройку потушили в Красногорске
Бетономешалка вылетела в кювет на автодороге Арсентьевка - Ильинское
Бетономешалка вылетела в кювет на автодороге Арсентьевка - Ильинское
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru