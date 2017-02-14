В Холмске отметили День защитника Отечества праздничным концертом

На него собрались дети и молодежь, участники боевых действий «горячих точек», ветераны и дети войны

20 февраля в кинодосуговом центре «Россия» состоялся праздничный концерт «Служители Отечества - солдаты всех времен», посвященный Дню защитника Отечества.

В фойе учреждения культуры собрались представители разных поколений жителей и гостей нашего района: дети и молодежь, участники боевых действий «горячих точек», ветераны и дети войны. Со словами поздравления выступила председатель Холмской общественной организации "Дети войны" Алла Наумова.

Выступлениями порадовали зрителей солисты Стас Боровских, Илья Родионов, Екатерина Гребенникова. Аплодисментами наградили зрители выступления поэтов Михаила Шмидта и Вадима Панфилова, а финальной точкой стало выступление детей из арт-студии "Холмские искорки".