Горящую хозпостройку потушили в Красногорске
Горела крыша во дворе дома в переулке Южном
20 февраля в 11.15 диспетчеру Томаринского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в переулке Южном в селе Красногорск горит хозяйственная постройка.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент горела крыша хозяйственной постройки на площади 2 квадратных метра.
Пожар был локализован в 11.23, а в 11.37 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 2 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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