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Горящую хозпостройку потушили в Красногорске

Горящую хозпостройку потушили в Красногорске

Горела крыша во дворе дома в переулке Южном

20 февраля в 11.15 диспетчеру Томаринского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что в переулке Южном в селе Красногорск горит хозяйственная постройка.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 3 минуты. На тот момент горела крыша хозяйственной постройки на площади 2 квадратных метра.  

Пожар был локализован в 11.23, а в 11.37 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 2 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:26 0
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Событие
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Место
Томаринский район
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