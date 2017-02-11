Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения

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Сегодня, 18 февраля с утра закрыто движение автотранспорта на нескольких участках дорог юга Сахалина:

Огоньки - Невельск - на всём протяжении;

Шахтёрск - Бошняково - на всём протяжении;

Углегорск - Орлово - на всём протяжении.

Причина - неблагоприятные погодные условия.

Дороги будут открыты после особого распоряжения.