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Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения
123ru.net

Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения

Причина - неблагоприятные погодные условия

Сегодня, 18 февраля с утра закрыто движение автотранспорта на нескольких участках дорог юга Сахалина:

Огоньки - Невельск - на всём протяжении;
 
Шахтёрск - Бошняково - на всём протяжении;
 
Углегорск - Орлово - на всём протяжении.
 
Причина - неблагоприятные погодные условия.
 
Дороги будут открыты после особого распоряжения.
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:46 +1
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Комментарии
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 09:50
Ни фа..... а в Южном вроде спокойно
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Child_of_Sun
Написано сегодня, в 10:07
А у нас только канатку на верхнюю площадку ГВ закрыли
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Dill
Написано сегодня, в 10:44
Аще по-барабану
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