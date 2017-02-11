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Несколько участков автодорог юга Сахалина закрыты для движения
Причина - неблагоприятные погодные условия
Сегодня, 18 февраля с утра закрыто движение автотранспорта на нескольких участках дорог юга Сахалина:
Огоньки - Невельск - на всём протяжении;
Шахтёрск - Бошняково - на всём протяжении;
Углегорск - Орлово - на всём протяжении.
Причина - неблагоприятные погодные условия.
Дороги будут открыты после особого распоряжения.
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Комментарии
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SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 09:50
Ни фа..... а в Южном вроде спокойно
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Child_of_Sun
Написано сегодня, в 10:07
А у нас только канатку на верхнюю площадку ГВ закрыли
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Dill
Написано сегодня, в 10:44
Аще по-барабану
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