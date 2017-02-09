Около 170 корсаковцев сдали нормы ГТО

Команда из 9 жителей портового города отправится в областной центр для участия в фестивале «Готов к труду и обороне»

В Корсакове в муниципальном автономном учреждении «Спортивно-оздор овительный комплекс» прошёл первый этап зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спо ртивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения Сахалинской области, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

В фестивале приняли участие 170 человек разных возрастных ступеней. Горожане выполняли такие испытания, как: прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивания из виса на нижней и на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, плавание, стрельба из электронного оружия.

В завершении фестиваля за участие в этом спортивно мероприятии всем были вручены сертификаты ГТО. С 20 по 21 февраля в Южно-Сахалинске состоится II региональный этап зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди населения Сахалинской области. Сборную Корсаковского городского округа представит команда из 9 человек, это ученики общеобразователь ных школ города, участники V возрастной ступени ГТО.