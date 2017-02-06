Пять фестивалей, 32 катушки билетов – Сахалинский театр кукол подвел итоги сезона 2016 года

В этом году ему исполняется 36 лет

Коллектив Сахалинского театра кукол подвел итоги сезона 2016 года. Сделать это решили с помощью цифр. 364 раза сказали зрителям здравствуйте и 364 раза поблагодарили за посещения спектаклей администраторы Сахалинского театра кукол (это как минимум).

Почти 32 тысячи зрителей «раздел» и «одел» театральный гардероб, а также перенес порядка 100 тонн одежды.

32 катушки билетов по 1000 штук использовала касса театра, что на 3 катушки больше чем в 2015 году (кстати).

2 сказочных персонажа попали в эфир программы «Театральный четверг» на Love Radio представившись артистами Сахалинского театра кукол – Дед Мороз и Снегурочка (а может и не сказочные).

30 тысяч фото и видео файлов было обработано о 412-ти спектаклях, которыми насладились 43 тысячи сахалинцев и гостей области.

48 спектаклей показал театр во время гастролей по Сахалину.

238 человек из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации посмотрели спектакль «Великан?эгоист» в проекте «Театральная неотложка».

2 больших проекта организовали и провели люди и куклы в 2016 году: «Лаборатория «Беби?театр» и «Фестиваль домашних театров кукол».

70 профессионалов приняло участие в панельной дискуссии «Роль театра кукол в реализации программных мероприятий «Основ культурной политики Российской Федерации». Театр – детский сад. Театр – школа».

5 международных и межрегиональных фестивалей пригласили Сахалинский театр кукол.

3 из них мы определили приоритетными: XVII Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» г. Чехов с. Мелихово, Московская область, Россия); XII Международный Фестиваль Сценических Искусств – BIENALA Театра «Eugene Ionesco», BITEL (г. Кишинёв, Молдова); V Межрегиональный фестиваль Дальневосточных театров кукол «Папа Карло» (г. Петропавловск?Камчатский, Россия).

Более 190 тысяч человек прочитали о нас с помощью цифровых технологий. 193 тысячи… 194 тысячи… 195… 196…

И более 300 статей, заметок и сюжетов вышло обо всем вышесказанном в средствах массовой информации от Калининграда до Петропавловска?Камчатского, а также в Кишинёве, Ереване, Саппоро.

- Низкий поклон вам, дорогие наши зрители: малыши, дошкольники, подростки, юноши и девушки, взрослые и совсем взрослые. За верность, любовь, правду, - говорит коллектив театра. - Вы голосуете за нас «ногами», приходя на спектакли, плачете или смеетесь, и аплодируете стоя. Мы благодарны педагогам, воспитателям, методическим работникам, которые верят в наш театр, его воспитательный потенциал и доверяют участие в воспитании новых поколений.

Сахалинский театр кукол высоко ценит неравнодушие партнеров, их готовность поддержать самые смелые проекты артистов и кукол.

Мы выражаем искреннюю признательность коллегам, которые всегда помнят о том, что есть Сахалинский театр кукол. На карте наших творческих связей Камчатка, Хабаровск, Москва, Московская область, Санкт?Петербург, Иваново, Ульяновск, Беларусь, Украина, Молдова, Болгария, Армения, Италия, Англия, Польша, Франция, Япония. В ноябре 2017-го состоится IV Международный Сахалинский фестиваль театров кукол «На островах чудес», и мы встретимся со старыми друзьями и познакомимся с новыми.

Но сначала – 18 февраля – Сахалинскому театру кукол исполнится 36 лет. Уже 36… Всего 36… У нас огромное количество идей, планов, задумок, и все они нуждаются в своем зрители и участнике… Все только начинается!