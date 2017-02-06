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Горящий частный дом потушили в Южно-Сахалинске

Горящий частный дом потушили в Южно-Сахалинске

Огонь вспыхнул в садоводческом товариществе Комарова

11 февраля в 21.06 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о том, что на улице Аллейной, 46 в садоводчеством товариществе Комарова горит жилой частный дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент часть дома горела открытым пламенем.  

Пожар был локализован в 23.04, а в 01.52 12 февраля полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники. 

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:52 +2
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