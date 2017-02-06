Горящий частный дом потушили в Южно-Сахалинске

11 февраля в 21.06 диспетчеру Южно-Сахалинского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о том, что на улице Аллейной, 46 в садоводчеством товариществе Комарова горит жилой частный дом.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 6 минут. На тот момент часть дома горела открытым пламенем.

Пожар был локализован в 23.04, а в 01.52 12 февраля полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 9 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.