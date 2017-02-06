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Холмчанин сядет в тюрьму на девять месяцев за вождение в состоянии алкогольного опьянения
AvtoExperts.ru

Холмчанин сядет в тюрьму на девять месяцев за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Ранее мужчина уже был подвергнут наказанию за подобное нарушение

Мировым судьей в Холмске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). 

Суд установил, что 25 сентября 2016 мужчина в нетрезвом состоянии совершил поездку на автомобиле по Холмску, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД. Ранее задержанные, уже был подвергнут за подобное нарушение административному наказанию.

В судебном заседании холмчанин свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года. 

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:26 +3
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Комментарии
Online
Белый Мишка Online
Написано сегодня, в 11:28
Приехал
точнее ЗАехал
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+3
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Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:29
Мало! Отбирать права нужно за повторное нарушение!
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:47
Masenkaya, да у нас без прав пол острова катается, кого это останавливает
....
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+3
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 11:37
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+1
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TROL Online
Написано сегодня, в 11:37
и кормить теперь его ,надо было исправительные работы назначить что бы дворы подметал ... ну или как в Сингапуре
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+2
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багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:12
TROL,
Жёстко,но действенно!
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+1
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EBIN Online
Написано сегодня, в 12:10
9 месяцев маловато. На 9 лет надо.
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0
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:15
Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год
Это как? На протяжении 9 месяцев его будут испытывать целый год?
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+2
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