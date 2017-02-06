Холмчанин сядет в тюрьму на девять месяцев за вождение в состоянии алкогольного опьянения

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Мировым судьей в Холмске вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд установил, что 25 сентября 2016 мужчина в нетрезвом состоянии совершил поездку на автомобиле по Холмску, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД. Ранее задержанные, уже был подвергнут за подобное нарушение административному наказанию.

В судебном заседании холмчанин свою вину признал полностью. Суд приговорил его к 9 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.