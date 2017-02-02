Сахалинский Чехов-центр попал на страницы энциклопедии

Чехов-центр был отмечен на страницах XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины».

За восемь лет существования энциклопедии вышло одиннадцать выпусков. Издание примечательно тем, что его героями становятся ведущие руководители и их коллективы учреждений России, специалисты различных сфер и областей деятельности. На страницах энциклопедии – история, достижения, приоритетные направления работы, инновации, заслуги лучших кадров страны в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Тираж составил 20 тысяч экземпляров.

Директор Сахалинского Международного театрального центра им.А.П. Чехова Елена Худайбердиева рассказала основные вехи своей биографии, обозначила планы на будущее, поведала об инновациях в работе учреждения и, конечно, большая часть статьи была посвящена работникам театра. По мнению директора самое важное в ее работе – ежедневное общение с людьми, творящими «магию театра».

Источник: ГАУК «Чехов-центр»