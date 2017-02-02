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Сахалинский Чехов-центр попал на страницы энциклопедии

Сахалинский Чехов-центр попал на страницы энциклопедии

Вышло в свет очередное издание «Золотой фонд кадров Родины»

Чехов-центр был отмечен на страницах XI Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд кадров Родины».

За восемь лет существования энциклопедии вышло одиннадцать выпусков. Издание примечательно тем, что его героями становятся ведущие руководители и их коллективы учреждений России, специалисты различных сфер и областей деятельности. На страницах энциклопедии – история, достижения, приоритетные направления работы, инновации, заслуги лучших кадров страны в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Тираж составил 20 тысяч экземпляров.

Директор Сахалинского Международного театрального центра им.А.П. Чехова Елена Худайбердиева рассказала основные вехи своей биографии, обозначила планы на будущее, поведала об инновациях в работе учреждения и, конечно, большая часть статьи была посвящена работникам театра. По мнению директора самое важное в ее работе – ежедневное общение с людьми, творящими «магию театра».

Источник: ГАУК «Чехов-центр»

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Сахалинский Чехов-центр попал на страницы энциклопедии, Фото: 2
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Сахалинский Чехов-центр попал на страницы энциклопедии
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:14 +3
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Комментарии
tatan
Написано сегодня, в 12:08
Там много сахалинских учреждений культуры попало на страницы, как областных, так и муниципальных. В частности, есть и наша Ногликская районная центральная библиотека.
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