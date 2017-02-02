Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в 2016 г. сократились на 36%

Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин—2», экспортировала в 2016 году сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $2,899 млрд, что на 36% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Как пишет energybase.ru, стоимость экспорта СПГ за 2015 год составила $4,546 млрд.

Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин — 2», пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках «Сахалин — 2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа.

Акционеры Sakhalin Energy — «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).