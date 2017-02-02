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Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в 2016 г. сократились на 36%

Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ в 2016 г. сократились на 36%

Вывезен газ на $2,9 млрд

Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин—2», экспортировала в 2016 году сжиженный природный газ (СПГ) на сумму $2,899 млрд, что на 36% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Как пишет energybase.ru, стоимость экспорта СПГ за 2015 год составила $4,546 млрд.

Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин — 2», пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках «Сахалин — 2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа.

Акционеры Sakhalin Energy — «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

сегодня, в 10:22 0
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 10:41
$3млрд - "национальное достояние" ))
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+2
senchick
Написано сегодня, в 11:02 Отредактированно сегодня, в 11:02
Отлично..... А ГДЕ ДЕНЬГИ-ТО???? Как никак, но все же $2,899 млрд с глубин Сахалина высосали... Это практически $3млрд, Карл...
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0
simon1980
Написано сегодня, в 14:16
Где деньги Зин
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0
forsen
Написано сегодня, в 19:22
ГазпрЁм- национальное наи.алово
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0
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