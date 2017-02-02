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Коров из США, возможно, завезут на Сахалин

Коров из США, возможно, завезут на Сахалин

Делегация островного региона посетит три штата для переговоров с потенциальными партнерами

Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро», сообщает пресс-служба островного правительства. 

Цель поездки – изучение возможностей для покупки скота молочного направления. Напомним, в Сахалинской области в рамках территории опережающего социально-экономического развития сельскохозяйственного развития «Южная» реализуются инвестиционные проекты по созданию трех крупных молочно-товарных ферм. Строительство двух из них ведет компания «Грин-Агро» на базе совхозов «Южно-Сахалинский» и «Комсомолец». Каждая – на 1900 голов дойного стада. Еще одну ферму строит совхоз «Корсаковский» в селе Раздольном Корсаковского района. Она рассчитана на 1000 дойных коров.

- Мы намерены изучить возможности приобретения для этих ферм скота молочного направления голштино-фризской породы, - рассказала Тамара Муленкова, первый заместитель министра сельского хозяйства. – США – это одна из стран с понятной и простой логистикой. Транспортировка водным путём может занять до 18 дней.

В Соединённых Штатах накоплен огромный опыт и современные технологии по развитию молочного животноводства с продуктивностью порядка 8-9 тысяч литров молока в год, что почти в два раза превышает сахалинские показатели.

Делегация островного АПК планирует провести встречи и посетить предприятия пяти потенциальных поставщиков в трёх штатах - Индиане, Айдахо и Пенсильвании. Члены рабочей группы изучат и проанализируют состояние поголовья, так и его стоимость. В 2017 году необходимо завезти около 2000 нетелей, а всего для развития молочного животноводства в островном регионе требуется до 5 тысяч голов скота высокой продуктивности.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:14 −1
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Комментарии
КиР84
Написано сегодня, в 10:35
КОН уже с Трампом тему мутит
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+3
senchick
Написано сегодня, в 11:07
Надо посоветовать не в США, - а на Бали или Мали ехать перенимать, так сказать опыт... Где теплее и море))
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+1
Hana
Написано сегодня, в 11:44
А импортзамещение ?! А ответные санкции?! Не верной дорогой идет товарищ, сбился с пути обозначенный партией! Тревожный звонок товарищи!!! Сегодня коровы из США а завтра в России не ши -ша!
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+2
EBIN
Написано сегодня, в 11:53
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота... А в Антарктиду слабо? Своих коров нет ШТОЛЕ? Или так с понтом под зонтом прокатиться? Дармоеды.
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+1
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 12:27
А давайте уже сразу с другой планеты!
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+3
Zwain
Написано сегодня, в 16:25
Да уж!!! Ваня Малахов с Женей Лапиным Австралию осваивали и местный рынок "мраморным" мясом пытались завалить... амурчанин со своими "межсобойчиками" поскромней!!!
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+1
Online
korra Online
Написано сегодня, в 19:16
У нас свои российские коровы хорошие,взять хотя б нашу холмогорскую породу,что вас черти несут к черту на кулички,денег Америке еще подвалить или бабки отмыть на покупке
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