Коров из США, возможно, завезут на Сахалин
Делегация островного региона посетит три штата для переговоров с потенциальными партнерами
Сахалинская делегация собирается в Соединённые Штаты Америки для закупки крупного рогатого скота молочного направления. В ее состав войдут представители двух областных ведомств – министерства сельского хозяйства и агентства ветеринарии и племенного животноводства, а также компании «Грин-Агро», сообщает пресс-служба островного правительства.
Цель поездки – изучение возможностей для покупки скота молочного направления. Напомним, в Сахалинской области в рамках территории опережающего социально-эконом
- Мы намерены изучить возможности приобретения для этих ферм скота молочного направления голштино-фризско
В Соединённых Штатах накоплен огромный опыт и современные технологии по развитию молочного животноводства с продуктивностью порядка 8-9 тысяч литров молока в год, что почти в два раза превышает сахалинские показатели.
Делегация островного АПК планирует провести встречи и посетить предприятия пяти потенциальных поставщиков в трёх штатах - Индиане, Айдахо и Пенсильвании. Члены рабочей группы изучат и проанализируют состояние поголовья, так и его стоимость. В 2017 году необходимо завезти около 2000 нетелей, а всего для развития молочного животноводства в островном регионе требуется до 5 тысяч голов скота высокой продуктивности.