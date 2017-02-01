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Сахалинские следователи разыскивают убийцу жительницы Тымовского района

Сахалинские следователи разыскивают убийцу жительницы Тымовского района

Молодую женщину задушили

7 февраля в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Подгорной в селе Кировском обнаружено тело 25-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде странгуляционной борозды на шее.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следственным отделом по Тымовскому району совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:55 +1
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Событие
убийство
Место
Тымовский районКировское
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Комментарии
Online
О™оРоЗоК Online
Написано сегодня, в 14:02
Такая молодая.

Соболезнования родным и близким
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+6
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:03
жесть...совсем молоденькая...(((
Соболезнования родным...
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+4
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:06
Дедушка Мороз,
самозванство!)))))
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+4
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:08
Бог ты мой! Что за тварь это сделала!?

Соболезнования
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:33
Дааа... Слов нет

Соболезнования родным и близким
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 16:04
Как то год начался плохо
что ни день, то новгсти о смертях и прочее.
Молоденькая совсем еще, очень жаль
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+2
vladsakh
Написано сегодня, в 16:09
Соболезнования. Надеюсь найдут того нелюдя.
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+1
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