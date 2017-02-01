Сахалинские следователи разыскивают убийцу жительницы Тымовского района

7 февраля в следственный отдел по Тымовскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Подгорной в селе Кировском обнаружено тело 25-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде странгуляционной борозды на шее.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следственным отделом по Тымовскому району совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.