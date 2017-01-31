Южносахалинцев приглашают на джазовый концерт

Сахалинский колледж искусств приглашает всех желающих на концерт инструментально?джазового ансамбля «Абсолют Джаз квартет», который состоится 28 февраля в 18:00 в концертном зале колледжа искусств.

Зрители отправятся в путешествие по разным эпохам джаза – «машина времени» пролетит над свингом 40х-50х годов, над кулом и бопом 60х-70х годов, проходя свозь версии известных рок и поп хитов, обличенных в джазовую форму. В концерте прозвучат произведения таких известных джазовых композиторов, как: Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн, Барт Ховард, Бронислав Капер, Стэнли Таррентайн, Анжело Бадаламенти, Бенни Голсон, Виктор Янг, Джо Хендерсон, Джон Колтрейн и других.

«Абсолют Джаз Квартет» исполняет вечнозеленые джазовые мелодии второй половины XX века, пьесы в стиле баллада, босса?нова, свинг, а также авторские аранжировки современных популярных песен. Звучание группы представляет собой достаточно мягкий традиционный саунд акустического квартета с добавлением современных электронных эффектов.

В состав ансамбля входят: Юрий Суворов — саксофон, Виталий Бычков — контрабас, Дмитрий Капустюк — гитара, Роман Савельев — барабаны.

Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.