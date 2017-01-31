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Южносахалинцев приглашают на джазовый концерт

Южносахалинцев приглашают на джазовый концерт

Насладиться музыкой зрителям поможет «Абсолют Джаз квартет»

Сахалинский колледж искусств приглашает всех желающих на концерт инструментально?джазового ансамбля «Абсолют Джаз квартет», который состоится 28 февраля в 18:00 в концертном зале колледжа искусств.

Зрители отправятся в путешествие по разным эпохам джаза – «машина времени» пролетит над свингом 40х-50х годов, над кулом и бопом 60х-70х годов, проходя свозь версии известных рок и поп хитов, обличенных в джазовую форму. В концерте прозвучат произведения таких известных джазовых композиторов, как: Дюк Эллингтон, Билли Стрейхорн, Барт Ховард, Бронислав Капер, Стэнли Таррентайн, Анжело Бадаламенти, Бенни Голсон, Виктор Янг, Джо Хендерсон, Джон Колтрейн и других.

«Абсолют Джаз Квартет» исполняет вечнозеленые джазовые мелодии второй половины XX века, пьесы в стиле баллада, босса?нова, свинг, а также авторские аранжировки современных популярных песен. Звучание группы представляет собой достаточно мягкий традиционный саунд акустического квартета с добавлением современных электронных эффектов.

В состав ансамбля входят: Юрий Суворов — саксофон, Виталий Бычков — контрабас, Дмитрий Капустюк — гитара, Роман Савельев — барабаны.

Вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:54 0
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Сахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинский колледж искусств
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джаз"Абсолют Джаз квартет"
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Комментарии
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Plobo Online
Написано сегодня, в 12:58
Зашибись!
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Plobo Online
Написано сегодня, в 12:58
Одни из лучших музыкантов острова!
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:09
Димон по-моему спит в криокамере,наполненой спиртом.)))) пипец,вообще годы не берут его.))))
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