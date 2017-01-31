«Элвари Сахалин» в трех партиях проиграл волейбольному клубу «Владимир»

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В Одинцово стартовал шестой тур чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».

В первом матче «Элвари Сахалин» играл против ВК «Владимир» и проиграл в трех партиях – 0:3 (20:25, 14:25, 18:25).

Сегодня островной команде предстоит матч против «Автомобилиста» из Санкт-Петербурга.

Это - один из старейших волейбольных клубов странны. Как ни странно звучит, он – самый титулованный клуб северной столицы. По количеству регалий «Автомобилист» превосходит и футбольный «Зенит», и хоккейный СКА, и баскетбольный «Спартак». Свою историю «Автомобилист» ведет с 1935 года, когда по инициативе Анатолия Николаевича Дмитриева в ленинградском отделении общества «Спартак» была создана волейбольная команда. В 1970 году «Спартак» был переименован в «Автомобилист». С 2001 по 2004 год команда называлась «Балтика», с 2005 по 2008 – «Спартак», и с сентября 2008 года – вновь «Автомобилист».

Достижения команды:

Чемпион страны – пять раз (1938, 1939, 1957, 1992, 1992/93).

Серебряный призер – девять раз (1940, 1976, 1977, 1978, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1982, 1989/90).

Бронзовый призёр – десять раз (1958, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984/85, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1994/95).

Обладатель Кубка СССР – два раза (1983, 1989).

Обладатель Кубка обладателей Кубков европейских стран – два раза (1981/82, 1982/83). Обладатель Кубка Европейской конфедерации волейбола – два раза (1987/88, 1988/89). Как видим из перечня, в XXI веке у «Автомобилиста» особых успехов уже не было. Команда некоторое время играла в высшей лиге «Б», затем сумела подняться до Суперлиги, и вновь вылететь в лигу «А». В сезоне 2015 – 2016 года «Автомобилист» пропустил четыре матча высшей лиги «А», не сумев найти средства на выезды в Грозный и Георгиевск. Согласно регламента, он был снят с турнира и переведен в высшую лигу «Б». «Автомобилист» заглох», - резюмировали питерские СМИ.

- Но отсутствие опытных волейболистов, на приобретение которых просто не было средств, не давало «Автомобилисту» возможности достойно смотреться даже в высшей лиге А. Постоянные поиски денег, невозможность конкурировать с другими клубами за сохранение собственных воспитанников, попытки привлечь инвесторов стали особенностью повседневной жизни петербургского клуба. Однако меценаты так и не нашлись, а средств, получаемых из городского бюджета, было не так уж много. 32,4 миллиона рублей в год, на взгляд обывателя, сумма немаленькая, но явно недостаточная для того, чтобы одевать и кормить полтора десятка здоровых мужиков, возить их по всей стране и организовывать ночлег, да еще и выплачивать зарплату. Для сравнения: бюджет выступающего в той же лиге «Динамо» из Соснового Бора как минимум в четыре раза выше.., - рассказала читателям газета «Санкт-Петербургские ведомости».

В нынешнем турнире «Автомобилист» занимает шестое место. В 21 матче команда одержала 8 побед и потерпела 13 поражений.

История соперничества «Элвари Сахалин» и «Автомобилиста» насчитывает два матча. Во втором туре островитяне дважды взяли верх (в четырех и пяти партиях).