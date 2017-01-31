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Читателям astv.ru предлагают решить, какими быть Дагинским термальным источникам
фото Анатолия Осипова

Читателям astv.ru предлагают решить, какими быть Дагинским термальным источникам

Впервые за несколько десятков лет власти берутся за самый главный бальнеологический объект Сахалина

Читателям astv.ru предлагают решить, какими быть Дагинским термальным источникам. 

Впервые за несколько десятков лет власти берутся за самый главный бальнеологический объект Сахалина. В бюджете на 2017 год в рамках программы развития туризма предусмотрено 40 млн рублей на реконструкцию Дагинских источников. Что именно появится в Ногликском районе – туристская база или гостиница, на сколько мест, пока не решено. 

- Нам нужна помощь сахалинцев, чтобы вместе определить, как должны выглядеть Даги, - говорит руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова. – Вопросов очень много. Например, что лучше – построить над источниками несколько домиков, или это должны быть открытые бассейны с раздевалками? 

На сайте astv.ru сотрудники агентства ждут комментарии людей, уже бывавших в Дагах. Но, возможно, вы не ездили туда, но бывали на горячих источниках в других регионах, и чей-то опыт вам показался интересным? Сообщайте об этом в комментариях. 

Будущих строителей комплекса в Дагах интересует все – как вы добираетесь до источников? Нужна ли в туристической зоне гостиница? Если да, то на сколько номеров? Должны ли быть источники платными или бесплатными? Сколько вы готовы платить за номер в сутки? Хотите ли вы, чтобы пропускная способность источников была увеличена? 

Принимаются и другие предложения.

По составу минеральная вода Дагинских термальных источников гидрокарбонатно-хлоридная натриевая. Минеральные и грязевые ванны рекомендуются  при заболеваниях органов движения (суставы, ревматизмы, полиартриты), нервных заболеваниях (невриты, радикулиты и т.д.), кожных заболеваниях (псориаз, хронические экземы и т.д.), гинекологические заболеваниях.

На минеральную воду есть бальнеологическое заключение академии наук.Согласно этого заключения, питьевая дагинская минеральная вода является лечебной для поджелудочной железы и печени.крайне малое содержание брома характеризует дагинскую минеральную воду, как уникальную. Все источники функционируют круглогодично.

Работы по приведению в порядок Дагинских источников продлятся не один год. Слишком запущенными они оказались. Читатели astv.ru рассказывали о своих впечатлениях о посещении этого места. Пренебрежение Дагами было одной из основных претензий, которые предъявляли властям. Например, в 2014 году на обустройство Дагинских вод планировалось выделить 47 млн рублей, а на строительство курорта «Зеленое озеро» на Итурупе - в разы больше. При том, что в Даги, несмотря на их запущенное состояние ездили тысячи сахалинцев, а «Зеленое озеро» так и осталось пока только на бумаге.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:57 +3
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Комментарии
Online
Сандра Клайд Online
Написано сегодня, в 14:11
пусть изучат опыт соседних регионов, Камчатки, например, посмотрят как работают Начики, Паратунка, как обустроены омсены в Японии, а самое главное, чтоб после буровых работ рядом с Дагами сами источники не исчезли.
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+2
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EBIN Online
Написано сегодня, в 14:15
Сандра Клайд,
Гостиница и душевые должны быть однозначно.
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+1
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Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 14:13 Отредактированно сегодня, в 14:14
Обязательно нужна гостиница. То, что было там 3 года назад (40-футовые контейнера, переделанные под 2 номера, привезённые с нефтегазовых проектов) - издевательство над людьми. Никаких нормальных условий. И сами источники должны быть как открытые, так и закрытые (сахалинская погода не располагает к только открытым источникам). В Тайланде ездили на радоновые источники, вот там очень здорово сделано: несколько бассейнов небольших, где можно сидеть группой друзей, вроде бы с разной температурой воды (дополнительный подогрев используется), а также 2 очень больших, один по-глубже для взрослых, один для деток, совсем неглубокий. А также бассейн с чистой водой, где люди могли бы просто провести время, ведь лечебные процедуры ограничены 10 минутами в Дагах, если я верно помню. То есть если человек едет в Даги на несколько дней, подлечиться, значит надо ему организовать какие-то дополнительные возможности времяпрепровождения, может быть массаж, спа какое-нибудь. Но это так, мечты )
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:31
ну для жителей острова обязательно должны быть бесплатными.
Обустроить и решить вопрос с охраной...
Гостинка канеш нужна...огромная парковка...
Пиндец,тупой вопрос-как они должны выглядеть...это общественное место-как оно тогда должно выглядеть?...типа сами не могут вкурить что и как?..а нах тогда все эти архитекторы,проектировщики,нафиг все эти комитеты развития.все эти бездельники,получающие кучу бабла?...ну предоставит вам народ свои эскизы,так берите этот народ на работу тогда,а неквалифицированных увольняйте...
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+1
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 14:39
Добрый человек, вопрос не о том, чтобы вы эскиз придумали, а в том - крытыми они должны быть или открытыми. Вы придираетесь
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0
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 14:46
Татьяна Сергеева,
Татьяна,я не придираюсь,не передёргивайте...Вопрос априори глупый,ибо не нужно обьяснять наш климат,погодные условия....естественно крытые...
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