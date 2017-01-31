фото Анатолия Осипова

Читателям astv.ru предлагают решить, какими быть Дагинским термальным источникам.



Впервые за несколько десятков лет власти берутся за самый главный бальнеологический объект Сахалина. В бюджете на 2017 год в рамках программы развития туризма предусмотрено 40 млн рублей на реконструкцию Дагинских источников. Что именно появится в Ногликском районе – туристская база или гостиница, на сколько мест, пока не решено.



- Нам нужна помощь сахалинцев, чтобы вместе определить, как должны выглядеть Даги, - говорит руководитель агентства по туризму Сахалинской области Наталья Осипова. – Вопросов очень много. Например, что лучше – построить над источниками несколько домиков, или это должны быть открытые бассейны с раздевалками?



На сайте astv.ru сотрудники агентства ждут комментарии людей, уже бывавших в Дагах. Но, возможно, вы не ездили туда, но бывали на горячих источниках в других регионах, и чей-то опыт вам показался интересным? Сообщайте об этом в комментариях.

Будущих строителей комплекса в Дагах интересует все – как вы добираетесь до источников? Нужна ли в туристической зоне гостиница? Если да, то на сколько номеров? Должны ли быть источники платными или бесплатными? Сколько вы готовы платить за номер в сутки? Хотите ли вы, чтобы пропускная способность источников была увеличена?



Принимаются и другие предложения.



По составу минеральная вода Дагинских термальных источников гидрокарбонатно-хлоридная натриевая. Минеральные и грязевые ванны рекомендуются при заболеваниях органов движения (суставы, ревматизмы, полиартриты), нервных заболеваниях (невриты, радикулиты и т.д.), кожных заболеваниях (псориаз, хронические экземы и т.д.), гинекологические заболеваниях.

На минеральную воду есть бальнеологическое заключение академии наук.Согласно этого заключения, питьевая дагинская минеральная вода является лечебной для поджелудочной железы и печени.крайне малое содержание брома характеризует дагинскую минеральную воду, как уникальную. Все источники функционируют круглогодично.

Работы по приведению в порядок Дагинских источников продлятся не один год. Слишком запущенными они оказались. Читатели astv.ru рассказывали о своих впечатлениях о посещении этого места. Пренебрежение Дагами было одной из основных претензий, которые предъявляли властям. Например, в 2014 году на обустройство Дагинских вод планировалось выделить 47 млн рублей, а на строительство курорта «Зеленое озеро» на Итурупе - в разы больше. При том, что в Даги, несмотря на их запущенное состояние ездили тысячи сахалинцев, а «Зеленое озеро» так и осталось пока только на бумаге.