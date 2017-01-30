Известный гитарист Евгений Финкельштейн прилетел на Сахалин

На Сахалин из Магадана прибыла команда музыкантов - выдающийся российский гитарист Евгений Финкельштейн и струнный квартет молодых исполнителей Lastea Via Quartet. Музыканты вместе выступают с прошлого года. До этого три раза Евгений прилетал на Сахалин и выступал исключительно сольно.

Перед концертом музыканты встретились с журналистами и рассказали о впечатлениях от Южно-Сахалинска а также о том, какая программа ждет вечером островитян.

"Когда мне потребовался такой камерный состав, именно гитара и струнный квартет, друг рассказал, что есть такие замечательные ребята, одержимые, молодые и кроме того, что весьма профессиональные. И мы стали вместе играть и получаем от этого большое удовольствие" - рассказал гитарист.

Говоря о программе сегодняшнего вечернего концерта на сахалинской земле Евгений отметил, выступления будут охватывать разные эпохи. От XVI века будет представлена музыка Джона Доуленда, кстати певец Стинг записал почти целый альбом Джона Доуленда и его музыка стала известна широкому слушателю. Будет звучать музыка эпохи барокко Антонио Вивальди, из 19 века будет музыка Паганини. "Будет много красивой музыки" - обещал сахалинцам известный гитарист.

"На Сахалине я давал три концерта, они были разными. Что запомнилось - щедрый отклик, который произошел сразу и это очень помогает играть" - рассказал гитарист.

Как рассказали молодые музыканты квартета они уже успели погулять по Южно-Сахалинску. Больше всего им понравились сопки, чистый воздух и яркое солнце. Это формирует настроение - признались москвичи.

Михаил Бушуев - второй скрипач квартета рассказал: "У меня две скрипки. На одной из них я исполняю старинную музыку. У нас в Москве очень сильно веяние аутентичного исполнительства - это инструменты без дополнительных средств поддержки, без мостиков, струны сделаны из кишок животных. Мне нравится именно такая музыка, она по-другому "ставит" мозги.

Евгений Финкельштейн рассказал, что у него три концертных инструмента. На Сахалин он прилетел с гитарой, на которой играет 26 лет. Это испанская гитара Хосе Рамиреса. "Мне очень повезло, это инструмент выдающегося испанского мастера, мой инструмент сделан в 1976 году ".

Игру московских музыкантов сахалинцы услышат сегодня, 6 февраля. После гости отправятся в Москву.