новости
новости
Регистрация
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области

Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области

Соревнования пройдут уже 12 февраля

12 февраля состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Специалисты школы зимних видов спорта начали подготовку трассы для трамплина К-70. Для того чтобы она была скользкой и гладкой приобретено специальное оборудование – фреза для укладки лыжни. Специальная насадка, вес которой достигает 120 кг, подвешивается на трос. От начала разгона до вершины трамплина при помощи крутящегося механизма ее поднимаю вверх. Затем опускают вниз и так несколько раз. Стоимость фрезы – 155 тысяч рублей.

«Раньше мы вручную укладкой трассы занимались. Весь процесс мог затянуться на неделю. Сейчас закончим гораздо раньше. Уже через несколько дней спортсмены приступят к первым тренировкам на трамплине К-70», - рассказывает тренер-преподаватель школы зимних видов спорта Владимир Спиваков.

Помимо фрезы на трамплине появится техника, которая облегчит работу судьям и тренерам. Современные компьютеры позволят точно определять длину и скорость прыжка, а также силу ветра. 

«Датчики ветра будут располагаться на горе приземления. Они будут сигнализировать о направлении ветра, турбулентности и скорости ветра. Там разместят стартовые светофоры. По ним спортсмен будет ориентироваться, в какой момент ему можно прыгать. На горе разгона разместят датчики скорости разгона. Это хороший ориентир для спортсмена и судей. Старты станут интересными для зрителей. Они смогут отслеживать в режиме реального времени за ходом стартов», - рассказывает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.  

На следующий год спортивное учреждение планирует приобрести еще две фрезы – для существующих трамплинов. Также в планах покупка пушки для оснежения. Сегодня спортсмены тренируются на К-30 и К-40.

Уже 12 февраля в областном центре состоится торжественное открытие трамплина К-70. Отметить знаменательное событие соберутся летающие лыжники со всего региона. Они примут участие в Первенстве области.

Галерея
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 1
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 2
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 3
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 4
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 5
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 6
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 7
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 8
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 9
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 10
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 11
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 12
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 13
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 14
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 15
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 16
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 17
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 18
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 19
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 20
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 21
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 22
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 23
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 24
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 25
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 26
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 27
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 28
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области , Фото: 29
показать все фотографии
Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:51 +1
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
трамплинК-70
Популярное на ASTV
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Поезд и бензовоз столкнулись на Сахалине
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Сахалинца задержали в Шереметьево за сообщение о заминированном ноутбуке
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Коляску с годовалым ребенком сбил микроавтобус в Южно-Сахалинске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске
Ученица автошколы сбила женщину в Холмске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Pavlu440
Написано сегодня, в 15:36
Фотографу руки отломайте от задницы и вставьте в плечи.
Ну или хотя бы дайте почитать книжку по искусству фотографии.
Ладно для себя такие фотки делать, но вы же их еще и публикуете...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
"Тойота" протаранила пять автомобилей на перекрестке улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске
"Тойота" протаранила пять автомобилей на перекрестке улиц Ленина и Емельянова в Южно-Сахалинске
Известный гитарист Евгений Финкельштейн прилетел на Сахалин
Известный гитарист Евгений Финкельштейн прилетел на Сахалин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru