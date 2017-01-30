Трамплин К-70 в Южно-Сахалинске начали готовить к первенству области

12 февраля состоится торжественное открытие трамплина К-70 после реконструкции. Перерезать красную ленту смогут лучшие воспитанники по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Специалисты школы зимних видов спорта начали подготовку трассы для трамплина К-70. Для того чтобы она была скользкой и гладкой приобретено специальное оборудование – фреза для укладки лыжни. Специальная насадка, вес которой достигает 120 кг, подвешивается на трос. От начала разгона до вершины трамплина при помощи крутящегося механизма ее поднимаю вверх. Затем опускают вниз и так несколько раз. Стоимость фрезы – 155 тысяч рублей.

«Раньше мы вручную укладкой трассы занимались. Весь процесс мог затянуться на неделю. Сейчас закончим гораздо раньше. Уже через несколько дней спортсмены приступят к первым тренировкам на трамплине К-70», - рассказывает тренер-преподава тель школы зимних видов спорта Владимир Спиваков.

Помимо фрезы на трамплине появится техника, которая облегчит работу судьям и тренерам. Современные компьютеры позволят точно определять длину и скорость прыжка, а также силу ветра.

«Датчики ветра будут располагаться на горе приземления. Они будут сигнализировать о направлении ветра, турбулентности и скорости ветра. Там разместят стартовые светофоры. По ним спортсмен будет ориентироваться, в какой момент ему можно прыгать. На горе разгона разместят датчики скорости разгона. Это хороший ориентир для спортсмена и судей. Старты станут интересными для зрителей. Они смогут отслеживать в режиме реального времени за ходом стартов», - рассказывает директор школы зимних видов спорта Андрей Яковлев.

На следующий год спортивное учреждение планирует приобрести еще две фрезы – для существующих трамплинов. Также в планах покупка пушки для оснежения. Сегодня спортсмены тренируются на К-30 и К-40.

Уже 12 февраля в областном центре состоится торжественное открытие трамплина К-70. Отметить знаменательное событие соберутся летающие лыжники со всего региона. Они примут участие в Первенстве области.