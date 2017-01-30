Фестиваль песни «Время выбрало нас» пройдет в Южно-Сахалинске

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11 и 12 января концерты состоятся в областном центре и в Корсакове

15 февраля в Южно-Сахалинске будет отмечаться важная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Совет СОО ВООВ «Боевое Братство» запланировал к проведению мероприятия, посвященные этому дню и 28-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Пятый фестиваль песни, рожденной в горячих точках, «Время выбрало нас» пройдет 11 февраля в 14:00 в Южно-Сахалинске в ГДК «Родина» и 12 февраля в 13:00 в Корсакове в КДЦ «Океан».

План мероприятий на 15 февраля:

Панихида, которая начнется в Воскресенском Соборе в 14:00.

Митинг у Мемориала на площади Славы, начало в 15:00.

Торжественное собрание в ГДК «Родина», начало в 16:30.

Концерт в ГДК «Родина», начало в 17:00.

Вечер памяти «Третий тост», начало в 18:00 в ГДК «Родина».

18 февраля в РДК города Анива пройдет концерт, посвященный Дню Защитника Отечества и сахалинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.

К Дню Защитника Отечества, 23 февраля организация проведет 18-е традиционные соревнования по греко-римской борьбе, посвященные сахалинцам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, сообщает СОО ВООВ «Боевое Братство».