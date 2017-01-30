Преподаватель Дальневосточного института искусств тренирует сахалинских актеров

Сегодня в Чехов-центре проходят заключительные занятия для артистов по сценической речи. Специально для этого на остров прилетела преподаватель Дальневосточного государственного института искусств Светлана Кустова. Начало спецкурса было положено 24 января. Для артистов были проведены индивидуальные тренинги, а также несколько групповых занятий.

«Я приезжаю сюда второй раз. Осенью прошлого года состоялось мое знакомство с сахалинским театром, все было в новинку. Нынешняя встреча в плане работы получилась несколько глубже, потому что я готовилась к индивидуальным урокам, зная уже артистов лично, - поделилась педагог из Владивостока. – Мне очень нравится ваша труппа, нравятся люди, которые работают в цехах. В театре царит творческая теплая атмосфера, я мечтаю приезжать сюда чаще».

Для своих занятий Светлана Кустова выбрала творчество А.С.Пушкина. Артисты самостоятельно подбирали стихотворения, чтобы отточить мастерство произношения на индивидуальных занятиях. На общих уроках со сцены звучало одно из самых известных произведений автора – роман в стихах «Евгений Онегин».

«Это очень многогранный роман, я подумала, что он будет интересен для артистов, чтобы вспомнить технику работы над стихотворной строкой и попробовать «пощупать» какую-то образность, какое-то актерское существование в этом материале», - рассказала Светлана Юрьевна.

Итог своих занятий артисты представят школьникам в форме небольшого литературного концерта. Проведение этого мероприятия, приуроченного к дню памяти поэта, запланировано в рамках совместного проекта Чехов-центра и образовательной школы № 7 «Классный театр», сообщает пресс-служба ГАУК «Чехов-центр».