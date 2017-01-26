Более 120 сахалинских выпускников повторно написали итоговое сочинение

Темы школьники узнали за 15 минут до начала творческой работы

1 февраля в островных школах состоялся второй этап сдачи итогового сочинения по русскому языку и литературе. 121 человек зарегистрировалс я на сочинение, 2 выпускника изъявили желание писать изложение. Для проведения второго этапа выпускного испытания на территории Сахалинской области было открыто 39 пунктов сдачи экзамена, сообщает пресс-служба министерства образования островного региона.

- Хочу напомнить, что итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. Очень важно, что творческое испытание в островных школах прошло без замечаний, в штатном режиме. Удалений с экзамена не было, - отметила министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова.

За 15 минут до начала творческой работы сахалинские школьники узнали темы сочинений, которые были опубликованы на федеральных порталах ЕГЭ, ФИПИ и сайте регионального министерства образования. Отметим, что темы итогового сочинения были сформированы Рособрнадзором по часовым поясам.

Результатом итогового сочинения (изложения) станет "зачет" или "незачет". Напомним, в этом году Рособрнадзор установил три срока написания итогового сочинения (изложения): основной – 7 декабря, резервные – 1 февраля и 3 мая.