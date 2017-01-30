Набрана подготовительная группа отделения парусного спорта в Невельске

Подготовительная группа отделения парусного спорта набрана в Невельске. Занятия начнутся уже в пятницу 3 февраля. В среду для детей и их родителей прошла беседа-знакомств о с тренером и самим видом спорта. Ребятам провели экскурсию по новому отделению парусного спорта. Показали яхты, на которых они уже совсем скоро будут выходить в море, снаряжение и провели краткий инструктаж, сообщает пресс-служба РО «Родные Острова».

Тренер-обществен ник Константин Казаков рассказал ребятам, с чего начнутся их занятия и о том, какими навыками должны обладать будущие яхтсмены перед выходом в море. «Этим летом ребята будут уже выходить в море. Особенность спорта и обучения в том, что дети сами будут следить за своим шверботом и ухаживать за ним. Чинить, если сломали, делать весла».

Теоретические занятия пока будут проходить на базе спорткомплекса Детско-юношеской спортивной школы Невельска. 3 раза в неделю ребята будут изучать теорию и технику безопасности. Кроме этого с ними будут заниматься общей физической подготовкой, перед выходом в море ребята должны быть физически подготовлены.

В первой набранной группе 10 воспитанников. Это, преимущественно, четвероклассники . Им по 9 – 10 лет.

Первое знакомство с парусным спортом прошло успешно, сказали сами ребята. Марина Тарасенко уже ждет первого занятия. «Я представляю, как меня будут обучать. Сначала безопасность, потом попробуем сесть на лодку, как ею управлять. Мне не страшно».

Работы по открытию отделения парусного спорта идут последние 3 года. Ускорить процесс помогло вмешательство команды благотворителей, властей и неравнодушных Невельчан. В их числе и региональный фонд «Родные острова».

В августе было проведено выездное совещание с участием представителей фонда, местной администрации и спортсменов. Тогда подрядчики только приступили к работам. Общая сумма финансирования этого спортивного проекта только силами фонда составила более десяти миллионов рублей. Это покупка инвентаря (яхты для детей, тренерские лодки и т.д.) и здания, в котором будет находиться отделение парусного спорта. Партнеры и участники благотворительного фонда ООО «ГОРНЯК-1» выполнили работы по благоустройству территории и капитальному ремонту помещений будущей базы на общую сумму 10 миллионов рублей. Недостающее оборудование было также закуплено за счет регионального бюджета.

«Отрадно видеть, что то, о чем летом еще только говорили, становится реальностью. Над этим проектом работала команда неравнодушных людей. Взрослые свои задачи выполнили. Теперь будущее парусного спорта в руках команды юных Невельчан, которые будут учиться в стенах отделения парусного спорта. Желаем им попутного ветра», - отметил президент регионального фонда «Родные Острова» Александр Кан.