Около тысячи иностранных автомобилей ввезли на Сахалин в 2016 году

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Это на пять сотен меньше, чем в прошлом году

По итогам внешнеэкономической деятельности за 2016 год сахалинской таможней было перечислено в федеральный бюджет почти 8 миллиардов рублей.

Должностными лицами Сахалинской таможни оформлено 3222 морских судна, пропущено через таможенную границу России 223 153 физических лица.

Продолжается снижение ввоза легковых автомобилей, оформленных физическими лицами – 1080 автомобилей за 2016 год, в 2015 году был ввезен 1641 автомобиль. Сахалинской таможней было оформлено 17 309 деклараций на товары, почти 79% деклараций импортных.

Внешнеторговый оборот в отчетном периоде составил 5 миллиардов 915 тысяч долларов США, что на 1 миллиард 610 тысяч долларов США меньше чем в 2015 году.

Грузооборот за 2016 год наоборот вырос и составил 16 302,93 тыс. тонн, рост составил 18,5% в сравнении с 2015 годом.

Объем экспорта вырос на 19% и составил 16 061,20 тыс. тонн. Основные статьи экспорта в стоимостном выражении это – газ природный сжиженный – 73,1 % от общей стоимости экспорта, морепродукция – 5,5%, уголь – 4,1 %. Поставки угля по весовым показателям выросли на 38,6%, по стоимостным показателям рост составил 12%. Также выросли поставки газа на 9%, при этом снизились его стоимостные показатели на 36,2%.

Экспорт газа и угля в Китай вырос в 2,9 раза, 43,4% от общего объема экспортных поставок угля это экспорт в Республику Корея.

Ввоз в Сахалинскую область товаров снизился на 14,5% и составил 241,73 тыс. тонн, стоимостью 1 миллиард 956 тысяч долларов США, стоимость наоборот выросла на 13,2 %. В структуре импорта большая доля приходится на машины, оборудование и транспортные средства, а также импорт металлов и изделий из них. За прошедший год было импортировано 14 морских судов, стоимостью 575 миллионов долларов США, сообщает пресс-служба Сахалинской таможни.