Юбилейные "Чеховские чтения" пройдут в Южно-Сахалинске

Кроме сахалинских исследователей в них примут участие сотрудники из чеховских музеев Мелихова, Таганрога, Крыма, литературного музея Хоккайдо

Региональная краеведческая конференция «XX Чеховские чтения» пройдет 30–31 января в Южно-Сахалинске. В научном мероприятии, ставшем визитной карточкой музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», принимают участие более 40 участников. Помимо сахалинских исследователей примут участие сотрудники из чеховских музеев Мелихова, Таганрога, Крыма.

В юбилейных «XX Чеховских чтениях» принимают участие более 40 участников. Это сотрудники музеев, библиотек, архива, историки, филологи, педагоги и другие специалисты, сообщают в музее.

«Масштаб конференции с каждым годом растет, в ней принимает участие все большее количество участников. В этот раз поступило много заявок от школьных учителей и мы сделали отдельную секцию для них, которую проведет профессор Александр Кубасов, он поделится опытом с островными преподавателями, — рассказала и.о. директора Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова. — Гостями на юбилейных “Чеховских чтениях” станут наши коллеги из чеховских музеев Мелихова, Таганрога, Крыма, а также литературного музея Хоккайдо».

Региональная научная конференция «XX Чеховские чтения» проходит каждый год в день рождения А.П. Чехова. Это мероприятие в научной и культурной жизни города является визитной карточкой Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».