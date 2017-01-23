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Страховая пенсия сахалинских пенсионеров вырастет

Страховая пенсия сахалинских пенсионеров вырастет

Ее составляющие неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 февраля

1 февраля состоится индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на 5,4 %, то есть, на индекс роста потребительских цен прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по Сахалинской области.

При расчете страховой пенсии применяется понятие «годовые пенсионные коэффициенты», они же - баллы, с помощью которых учитывают пенсионные права, накапливаемые в течение трудовой жизни. При назначении пенсии количество баллов за все годы суммируется и умножается на стоимость балла. Таким способом определяется размер «собственно» страховой пенсии. Стоимость балла ежегодно утверждается Постановлением Правительства РФ.

К «собственно» страховой пенсии устанавливается (прибавляется) фиксированная выплата, которая ежегодно индексируется.

То есть, страховая пенсия состоит из стоимости суммы баллов и фиксированной выплаты.

Кстати, всем нынешним пенсионерам, получающим страховую пенсию, их пенсионные права, т.е. получаемые пенсии, также преобразовали в новую систему учёта. Повторим, теперь получаемая ими страховая пенсия структурно — это стоимостное выражение определённого количества баллов плюс фиксированная выплата.

Итак, до 1 февраля 2017 года стоимость одного балла составляла 74 рубля 27 копеек.

А фиксированная выплата, до 1 февраля 2017 года, для пенсионеров, которые не имеют на иждивении детей, не являются инвалидами 1 группы, не достигли возраста 80 лет составляла:

·        Южные и центральные районы Сахалин - 6 тыс. 382,5 руб.;

·        Ногликский и Охинский районы — 7 тыс. 294,29 руб.;

·        Курильские острова — 9 тыс. 117,86 руб.

Пенсионерам, которые имеют все вышеперечисленные условия (дети на иждивении, инвалиды и т. д.), фиксированная выплата устанавливается в ином, повышенном размере.

И вот, в соответствии с законодательством, 1 февраля состоится индексация стоимости пенсионного коэффициента (балла) и повышение размера фиксированной выплаты к страховым пенсиям неработающих сахалинцев и курильчан на коэффициент 1,054 (5,4%).

Таким образом, стоимость одного пенсионного балла в нынешнем году составит 78 рублей 28 копеек.

А размер фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров без вышеперечисленных условий (дети на иждивении, инвалиды и т. д.) теперь составит:

·        Южные и центральные районы Сахалин — 6 тыс. 727,15 руб.;

·        Ногликский и Охинский районы — 7 тыс. 688,18 руб.;

·        Курильские острова — 9 тыс. 610,22 руб.

Это лишь суммы фиксированной выплаты, которая прибавляется к «собственно» страховой пенсии.

Работающие пенсионеры будут продолжать получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней - без учета индексации.

Пенсионерам, которые работали в 2016 году, в августе 2017 года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительная корректировка), исходя из начисленных за 2016 год пенсионных баллов, в которые «переводятся» суммы страховых взносов, уплаченных работодателями. Но, максимальное увеличение ограничится тремя баллами для граждан, которые получают страховую пенсию. Поясним. Три балла за календарный год начисляется при уплате страховых взносов с ежемесячной зарплаты (до вычета НДФЛ), размер которой в прошлом году был примерно около 24 тысяч рублей. То есть, если за год работающий пенсионер заработал даже более трех баллов, то для расчета прибавки будут учтены всё равно только 3 балла. Максимальная сумма выплаты составит 222 рубля 81 копейку.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:41 +3
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 10:06
пенсия 12000 жесть! коммуналка только в однокомнатной около 3000 т.р.
чтоб вы так жили чинушки на эти подачки!
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+3
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 12:31 Отредактированно сегодня, в 12:31
как трудно и страшно выживать, спасибо господам из ЕР за нашу счастливую жизнь.
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0
IrinaBrik
Написано сегодня, в 13:34
Получаю пенсию по инвалидности. 9400, с компенсацией за коммунальные услуги выходит 10 с копейками. Примерно 7-8 уходит за квартиру , кабельное и интернет. Сама уже 2 года как не работаю, из за больных ног нет возможности ходить на работу.Если бы не муж,уже наверное померла бы с голоду.Как можно в нашей стране прожить человеку одному на пенсию,просто не представляю.Жалкая жизнь...
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