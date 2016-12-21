Ледовое шоу соберет в «Кристалле» около тысячи детей со всего Сахалина

30 декабря в 16:00 ледовая арена ДС «Кристалл» вновь откроет свои двери для сказочного представления, которое уже успело понравиться детям и взрослым – «Путешествие на край земли». Сценарий сказки останется неизменным, и зрители увидят массовые номера с участием фигуристов дворца спорта, а также танцевальных и творческих коллективов Южно-Сахалинска.

Ледовая история объединит более ста воспитанников отделения фигурного катания, которые станут частью яркого праздника. Каждый номер будет вплетен в одну сюжетную линию, главным смыслом которой является добро и свет. Магия света, красочные костюмы и музыкальное сопровождение станут самым ярким новогодним подарком для всех гостей мероприятия.

Планируется также, что откроет ледовое шоу глава области Олег Кожемяко, который поздравит юных сахалинцев с наступающим новым годом, а после и сам станет зрителем представления.

Вход на ледовое шоу будет осуществляться по пригласительным билетам, распространение которых уже началось среди муниципальных образований Сахалинской области, сообщает пресс-служба ОГАУ ДС «Кристалл».