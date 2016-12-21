Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей

Мошенничество на 50 миллионов рублей затеяли 27-летний сын и и 51-летняя мать из Корсакова, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

В июле 2015 года они изготовили поддельный договор беспроцентного займа, приходно-кассовый ордер и другие документы, согласно которым их покойный отец и муж, якобы дал в займы 50 миллионов рублей одной из местных коммерческих организаций.

С фальсифицированными документами злоумышленница на правах наследницы обратилась в суд с требованием взыскать с частного предприятия крупный долг. При этом от имени ответчика в суде выступал ее сын. Он, чтобы обман не вскрылся, изготовил поддельные доверенности от имени директора указанной фирмы, согласно которым он якобы мог представлять интересы коммерческой организации в суде и получать предназначенную фирме корреспонденцию. У матери и сына были разные фамилии, и личность «ответчика» изначально не вызывала подозрений, а владельцы фирмы, не получившие повестку о рассмотрении иска, даже не знали, что являются участниками судебного процесса.

Однако, довести план до конца злоумышленникам не удалось. При проведении обыска в их квартире полицейские изъяли фальсифицированные документы, а также поддельную печать.

27-летний подозреваемый заключен под стражу, так как ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение финансового мошенничества. Его мать, давшая признательные показания, находится под подпиской о невыезде. Оперативные сотрудники и следователи продолжают работу по установлению других эпизодов их противоправной деятельности.