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Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей

Мать и сын затеяли мошенничество на 50 млн рублей

Сейчас сахалинская семья под следствием

Мошенничество на 50 миллионов рублей затеяли 27-летний сын и и 51-летняя мать из Корсакова, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

В июле 2015 года они изготовили поддельный договор беспроцентного займа, приходно-кассовый ордер и другие документы, согласно которым их покойный отец и муж, якобы дал в займы 50 миллионов рублей одной из местных коммерческих организаций.

С фальсифицированными документами злоумышленница на правах наследницы обратилась в суд с требованием взыскать с частного предприятия крупный долг. При этом от имени ответчика в суде выступал ее сын. Он, чтобы обман не вскрылся, изготовил поддельные доверенности от имени директора указанной фирмы, согласно которым он якобы мог представлять интересы коммерческой организации в суде и получать предназначенную фирме корреспонденцию. У матери и сына были разные фамилии, и личность «ответчика» изначально не вызывала подозрений, а владельцы фирмы, не получившие повестку о рассмотрении иска, даже не знали, что являются участниками судебного процесса.

Однако, довести план до конца злоумышленникам не удалось. При проведении обыска в их квартире полицейские изъяли фальсифицированные документы, а также поддельную печать.

27-летний подозреваемый заключен под стражу, так как ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение финансового мошенничества. Его мать, давшая признательные показания, находится под подпиской о невыезде. Оперативные сотрудники и следователи продолжают работу по установлению других эпизодов их противоправной деятельности.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:44 +3
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:49
Семейная наследственность во всей красе.
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+3
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:04
Дибилы...когда бы иск был удовлетворен судом,то фирма бы предоставила потом доказательства непричастности,это же детский развод.
Вобщем дибилы.
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+5
jkmu
Написано сегодня, в 16:04
ого...вот это да...да еще сумму немаленькую придумали...наверно свалить сразу хотели на материк ...а то и дальше..
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+3
vladsakh
Написано сегодня, в 16:13
Как то не очень умно.
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 16:18
Ну и семейка... Нет слов, одни междометия...
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+1
Matso
Написано сегодня, в 16:27
да интересно как они собирались то деньги получить
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+1
BenZziНовая_радуга
Написано сегодня, в 17:34
Не затеяли, а протабанили
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+5
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 18:09
BenZziНовая_радуга, переведи)
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+1
Яночка
Написано сегодня, в 17:39
Блин гении, надо же додуматься. Два дебила это сила.
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+1
Online
Sade Online
Написано сегодня, в 18:09
Лизон, как я скучала по твоим перлам!
Прям такие массовики-затейники.
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+3
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 18:21
Во деятели!
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+2
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